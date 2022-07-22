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Финансы

В Сбербанке заявили, что санкции не повлияют на его работу в России

Ведомости

Новые санкции Евросоюза не отразятся на работе Сбербанка внутри России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что банк работает в штатном режиме. «Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее, ограничений», — отметили в организации.

Ранее Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций в отношении России. В список новых ограничительных мер в том числе попал и Сбербанк. Впрочем, ограничения в отношении Сбербанка действовали и раньше. Весной организация попала под блокирующие санкции США и Великобритании. А в июне ЕС отключил банк от системы межбанковского обмена данными SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных