В Сбербанке заявили, что санкции не повлияют на его работу в России
Новые санкции Евросоюза не отразятся на работе Сбербанка внутри России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Отмечается, что банк работает в штатном режиме. «Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее, ограничений», — отметили в организации.
Ранее Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций в отношении России. В список новых ограничительных мер в том числе попал и Сбербанк. Впрочем, ограничения в отношении Сбербанка действовали и раньше. Весной организация попала под блокирующие санкции США и Великобритании. А в июне ЕС отключил банк от системы межбанковского обмена данными SWIFT.
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