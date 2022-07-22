В Сбербанке заявили, что санкции не повлияют на его работу в России

Ранее Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций в отношении России. В список новых ограничительных мер в том числе попал и Сбербанк. Впрочем, ограничения в отношении Сбербанка действовали и раньше. Весной организация попала под блокирующие санкции США и Великобритании. А в июне ЕС отключил банк от системы межбанковского обмена данными SWIFT.