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Финансы

Сбербанк смог вернуть из-за границы активов на сумму свыше $6 млрд

Ведомости

В результате оптимизации зарубежного бизнеса «Сбер» смог вернуть из-за границы свыше $6 млрд. Об этом сообщил председатель банка Герман Греф в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

Он пояснил, что в прошлом году «Сбер» вышел в том числе из ряда совместных партнерств, продал дочерние банки в Швейцарии и Казахстане, урегулировал проблемную задолженность компании Fortenova, а также свернул операции с финансовыми инструментами на международных рынках.

«В результате нам удалось вернуть из-за границы свыше $6 млрд», — уточнил Греф.

Глава кредитной организации отметил, что «Сбер» также запустил программу антикризисных мер. Ранее сегодня пресс-служба банка опубликовала результаты МСФО в сокращенном виде. В результате антикризисных мер объем экономии превысил 240 млрд руб., а операционные расходы сократились на 1,5%, составив 822 млрд руб.

7 марта президент РФ Владимир Путин и Герман Греф на рабочей встрече обсудили текущую деятельность компании, в том числе в условиях внешнего давления. Греф отметил, что у банка был «непростой период», но «период убыточности» закончился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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