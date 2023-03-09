Сбербанк смог вернуть из-за границы активов на сумму свыше $6 млрд
В результате оптимизации зарубежного бизнеса «Сбер» смог вернуть из-за границы свыше $6 млрд. Об этом сообщил председатель банка Герман Греф в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.
Он пояснил, что в прошлом году «Сбер» вышел в том числе из ряда совместных партнерств, продал дочерние банки в Швейцарии и Казахстане, урегулировал проблемную задолженность компании Fortenova, а также свернул операции с финансовыми инструментами на международных рынках.
«В результате нам удалось вернуть из-за границы свыше $6 млрд», — уточнил Греф.
Глава кредитной организации отметил, что «Сбер» также запустил программу антикризисных мер. Ранее сегодня пресс-служба банка опубликовала результаты МСФО в сокращенном виде. В результате антикризисных мер объем экономии превысил 240 млрд руб., а операционные расходы сократились на 1,5%, составив 822 млрд руб.
7 марта президент РФ Владимир Путин и Герман Греф на рабочей встрече обсудили текущую деятельность компании, в том числе в условиях внешнего давления. Греф отметил, что у банка был «непростой период», но «период убыточности» закончился.