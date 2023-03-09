Сбербанк смог вернуть из-за границы активов на сумму свыше $6 млрд

Он пояснил, что в прошлом году «Сбер» вышел в том числе из ряда совместных партнерств, продал дочерние банки в Швейцарии и Казахстане, урегулировал проблемную задолженность компании Fortenova, а также свернул операции с финансовыми инструментами на международных рынках.