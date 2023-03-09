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Финансы

Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022 год в марте

Ведомости

В марте «Сбер» примет решение о размере дивидендов за 2022 г., сейчас рассматриваются разные сценарии по объемам выплат, возможность промежуточных дивидендов пока исключается. Об этом заявил председатель Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

«Действительно, у нас хорошие показатели, и мы в марте должны будем принять решение на правлении на наблюдательном совете о размере дивидендов, которые мы будем выплачивать», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Греф добавил, что возможны различные варианты по объемам выплат. Он также выразил надежду, что организация больше не доставит «каких-то разочарований» акционерам.

Комментируя возможность выплаты промежуточных дивидендов, глава банка отметил, что пока кредитная организация «обойдется без такого рода стресса» и будет производить выплаты раз в год.

Ранее сегодня в материалах об отчетности компании за 2022 г. Греф сообщил, что «достигнутый запас прочности» позволяет кредитной организации вернуться к вопросу о выплате дивидендов по итогам 2022 г. Чистая прибыль «Сбера» в 2022 г. составила 270,5 млрд руб., что на 78,3% меньше, чем годом ранее (1,246 трлн руб.). В то же время банк предпринял ряд антикризисных мер, в том числе сокращение операционных расходов на 1,5%, до 822 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных