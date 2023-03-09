Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022 год в марте

Ранее сегодня в материалах об отчетности компании за 2022 г. Греф сообщил, что «достигнутый запас прочности» позволяет кредитной организации вернуться к вопросу о выплате дивидендов по итогам 2022 г. Чистая прибыль «Сбера» в 2022 г. составила 270,5 млрд руб., что на 78,3% меньше, чем годом ранее (1,246 трлн руб.). В то же время банк предпринял ряд антикризисных мер, в том числе сокращение операционных расходов на 1,5%, до 822 млрд руб.