Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022 год в марте
В марте «Сбер» примет решение о размере дивидендов за 2022 г., сейчас рассматриваются разные сценарии по объемам выплат, возможность промежуточных дивидендов пока исключается. Об этом заявил председатель Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.
«Действительно, у нас хорошие показатели, и мы в марте должны будем принять решение на правлении на наблюдательном совете о размере дивидендов, которые мы будем выплачивать», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Греф добавил, что возможны различные варианты по объемам выплат. Он также выразил надежду, что организация больше не доставит «каких-то разочарований» акционерам.
Комментируя возможность выплаты промежуточных дивидендов, глава банка отметил, что пока кредитная организация «обойдется без такого рода стресса» и будет производить выплаты раз в год.
Ранее сегодня в материалах об отчетности компании за 2022 г. Греф сообщил, что «достигнутый запас прочности» позволяет кредитной организации вернуться к вопросу о выплате дивидендов по итогам 2022 г. Чистая прибыль «Сбера» в 2022 г. составила 270,5 млрд руб., что на 78,3% меньше, чем годом ранее (1,246 трлн руб.). В то же время банк предпринял ряд антикризисных мер, в том числе сокращение операционных расходов на 1,5%, до 822 млрд руб.