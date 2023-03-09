Греф заявил о нехватке IT-специалистов
Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк столкнулся с проблемой дефицита IT-специалистов. Об этом он сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.
«Есть проблема того, что мы какое-то время будем восстанавливать нашу квалификационную составляющую, потому что отток был так называемых мидлов или сеньоров, т. е. людей, которые имеют более высокую квалификацию. Такого уровня специалистов не так много на рынке», – сказал Греф.
Часть уехавших сотрудников вернется, но речь идет в основном о Java-разработчиках, дата-сайентистах и разработчиках мобильных приложений, считает Греф. По его мнению, в страну возвращаются преимущественно младшие специалисты, из-за чего проблемы с нехваткой квалифицированных работников будут присутствовать «какое-то время».
В декабре 2022 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что до 10% сотрудников IT-сектора «уехали из страны и не вернулись». «Если в сумме брать, порядка 100 000 IT-специалистов находятся за пределами нашей страны», – заявил тогда министр. Он отмечал, что 80% уехавших также продолжают работать на отечественные компании.
В мае 2022 г. в России стартовала программа льготной ипотеки для IT-специалистов под 5% годовых. В рамках программы сотрудники могут взять ипотеку до 18 млн руб. в городах-миллионниках или до 9 млн руб. в других городах. Льготную ипотеку IT-специалисты смогут взять на 22-45 лет.
Изначально условием оформления ипотеки на льготных условиях была зарплата до вычета НДФЛ от 100 000 руб. в регионах и от 150 000 руб. в городах-миллионниках. После 7 февраля этого года условия изменились: теперь участвовать в программе можно IT-специалистам от 18 до 50 лет. В частности, были изменены требования по средней зарплате за последние три месяца: в Москве – от 150 000 руб., в других городах-миллиониках – от 120 000 руб., для других – от 70 000 руб.