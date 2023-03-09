Греф заявил о нехватке IT-специалистов

Изначально условием оформления ипотеки на льготных условиях была зарплата до вычета НДФЛ от 100 000 руб. в регионах и от 150 000 руб. в городах-миллионниках. После 7 февраля этого года условия изменились: теперь участвовать в программе можно IT-специалистам от 18 до 50 лет. В частности, были изменены требования по средней зарплате за последние три месяца: в Москве – от 150 000 руб., в других городах-миллиониках – от 120 000 руб., для других – от 70 000 руб.