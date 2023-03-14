Мосбиржа назвала меры по борьбе с взрывным ростом цен на акции третьего эшелона
Московская биржа вместе с ЦБ и участниками торгов обсуждает возможные меры по противодействию аномальным скачкам цен на акции третьего эшелона. Среди них – дискретные аукционы и введение более узких ценовых коридоров, пишет РБК. Ранее в марте о рисках спекулятивной торговли акциями третьего эшелона предупредил Банк России.
«Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float», – рассказал представитель торговой площадки.
Дискуссия продолжается, поэтому сроки реализации мер пока неизвестны, добавил он. При этом Мосбиржа уже использует некоторые механизмы по борьбы с аномальными скачками цен. В частности, на площадке с 2019 г. применяется механизм временного сужения ценового коридора при существенном отклонении цен акций при отсутствии значимых факторов. Также Мосбиржа работает с эмитентами для предотвращения необоснованного движения цен акций, в том числе привлекая маркетмейкеров и добиваясь большей информационной открытости в работе с инвесторами.
9 марта Банк России сообщил, что всплеск волатильности в акциях третьего эшелона создает риски для всего фондового рынка. Длительная фиксация цены на неоправданном уровне может привести к формированию пузырей, предупредил регулятор.
Как рассказал ЦБ, с начала года в некоторых низколиквидных бумагах наблюдался краткосрочный взрывной рост и последующий спад волатильности и объема торгов. При этом рост акций третьего эшелона формировался за счет спроса со стороны розничных инвесторов и в отсутствие каких-либо известных событий у эмитентов. В последующие дни цены корректировались, но у отдельных бумаг так и не достигли значений, наблюдавшихся до начала всплеска волатильности.
ЦБ вместе с Мосбиржей прорабатывает механизмы предупреждения распространения тенденции взрывного роста в акциях третьего эшелона, отметил тогда регулятор.