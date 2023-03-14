Мосбиржа назвала меры по борьбе с взрывным ростом цен на акции третьего эшелона

Как рассказал ЦБ, с начала года в некоторых низколиквидных бумагах наблюдался краткосрочный взрывной рост и последующий спад волатильности и объема торгов. При этом рост акций третьего эшелона формировался за счет спроса со стороны розничных инвесторов и в отсутствие каких-либо известных событий у эмитентов. В последующие дни цены корректировались, но у отдельных бумаг так и не достигли значений, наблюдавшихся до начала всплеска волатильности.