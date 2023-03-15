РБК: Russia Partners решил продать долю в «Банки.ру»
В качестве консультанта сделки выступил «Ренессанс капитал». Свои доли в «Банки.ру», в частности, могут продать инвестфонды Winter Capital, который связан с «Интерросом» Владимира Потанина, а также «Эльбрус капитал», сообщили собеседники газеты.
«Банки.ру» – крупнейший российский финансовый портал, который включает в себя финансовый супермаркет, форумы, информагентство и интерактивные сервисы. Он был основан в 2005 г. Филиппом и Кириллом Ильиными-Адаевыми. В 2020 г. они сообщили, что продали свои доли и покинули компанию. Тогда же покупателями стали фонды Winter Capital и «Эльбрус капитал».
«Банки.ру», по данным СПАРК, принадлежит кипрской компании Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра, 59,8%, или 100% акций класса А, Banki.ru Holding Ltd. владеет Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Остальные 40,2%, или 100% акций класса «B», – у фонда прямых инвестиций Russia Partners Technology Fund L.P., писали «Ведомости».
В 2013 г. владельцем 30% акций «Банки.ру» стал Russia Partners, приобретя эту долю у инвестиционного холдинга «Финам» за $6 млн. Позже, в 2014 г., инвестфонд докупил еще 10% у Ильина-Адаева и его семьи. После продажи доли семьи Ильина-Адаева в 2020 г. источник «Ведомостей» оценивал стоимость актива в $50-70 млн. Сейчас актив маркетплейса оценивается в $198,8 млн (15 млрд руб.), а стоимость самого пакета Russia Partners может быть в районе $68,4–84,8 млн, сообщил источник РБК.