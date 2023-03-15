РБК: Russia Partners решил продать долю в «Банки.ру»

В 2013 г. владельцем 30% акций «Банки.ру» стал Russia Partners, приобретя эту долю у инвестиционного холдинга «Финам» за $6 млн. Позже, в 2014 г., инвестфонд докупил еще 10% у Ильина-Адаева и его семьи. После продажи доли семьи Ильина-Адаева в 2020 г. источник «Ведомостей» оценивал стоимость актива в $50-70 млн. Сейчас актив маркетплейса оценивается в $198,8 млн (15 млрд руб.), а стоимость самого пакета Russia Partners может быть в районе $68,4–84,8 млн, сообщил источник РБК.