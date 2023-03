РБК: Russia Partners решил продать долю в «Банки.ру»

«Банки.ру», по данным СПАРК, принадлежит кипрской компании Banki.ru Holding Ltd. По данным кипрского реестра, 59,8%, или 100% акций класса А, Banki.ru Holding Ltd. владеет Nuance Systems Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Остальные 40,2%, или 100% акций класса «B», – у фонда прямых инвестиций Russia Partners Technology Fund L.P., писали «Ведомости».