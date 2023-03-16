Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до $54 млрд

Акции Credit Suisse 15 марта понесли рекордные потери за все время: они рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.