Credit Suisse займет у центробанка Швейцарии до $54 млрд
Швейцарский банк Credit Suisse принял решение занять у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (почти $53,7 млрд) для «упреждающего укрепления» своей ликвидности. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
«Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к кредитной линии Национального банка Швейцарии с покрытием, а также к краткосрочному фонду ликвидности на общую сумму примерно до 50 млрд швейцарских франков. Эта дополнительная ликвидность поддержит основной бизнес и клиентов Credit Suisse», – говорится в сообщении.
Помимо этого банк объявил о тендерных предложениях о выкупе облигациями на сумму до 3 млрд франков.
Как отмечает Reuters, 167-летний Credit Suisse станет первым крупным мировым банком после финансового кризиса 2008 г., который получит экстренную помощь от властей.
Акции Credit Suisse 15 марта понесли рекордные потери за все время: они рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.
Падение бумаг банка произошло после того, как его крупнейший акционер, Нацбанк Саудовской Аравии, заявил о невозможности предоставления дополнительной финансовой помощи, сославшись на регуляторные ограничения, которые не позволяют превысить порог в 10%.
Как отмечал Bloomberg, Credit Suisse уже несколько месяцев проводит сложную реорганизацию, в ходе которой планируется выделить инвестиционно-банковское подразделение, чтобы сосредоточиться на ключевом бизнесе по управлению капиталом.
Главный исполнительный директор банка Ульрих Кернер призвал к терпению и сказал, что финансовое положение организации является стабильным. Председатель правления Аксель Леманн заявил на конференции, что государственная помощь «не обсуждается», а усилия по возвращению к прибыльности не сопоставимы с серьезными проблемами ликвидности, с которыми сталкиваются мелкие кредиторы в США.
Ранее произошел крах американского банка Silicon Valley Bank. Кредитная организация занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».