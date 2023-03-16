Ждать ли краха Credit Suisse

Ждать ли краха Credit SuisseУ банка нет проблем, которые привели к банкротству SVB, но и он рискует попасть в «идеальный шторм»
С начала марта один за другим о своей несостоятельности заявили три американских банка: сложившийся «идеальный шторм» может задеть гораздо более значимого игрока, швейцарский банк Credit Suisse, который и так находится в кризисе. Но пока этот сценарий наименее вероятен из-за разной финансовой модели кредитных организаций, говорят эксперты.
Акции Credit Suisse 15 марта понесли рекордные потери за все время: они рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.