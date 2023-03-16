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Ждать ли краха Credit Suisse

У банка нет проблем, которые привели к банкротству SVB, но и он рискует попасть в «идеальный шторм»
Екатерина Литова
FABRICE COFFRINI / AFP

С начала марта один за другим о своей несостоятельности заявили три американских банка: сложившийся «идеальный шторм» может задеть гораздо более значимого игрока, швейцарский банк Credit Suisse, который и так находится в кризисе. Но пока этот сценарий наименее вероятен из-за разной финансовой модели кредитных организаций, говорят эксперты.

Акции Credit Suisse 15 марта понесли рекордные потери за все время: они рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных