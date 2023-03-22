Курс евро на Мосбирже превысил 83 рубля впервые с апреля

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2387,81 пункта (-0,43%), а долларовый индекс РТС опускался на 0,46% до 979,41 пункта. К 11:23 индексы опустились до 2376,81 и 971,08 пункта соответственно.