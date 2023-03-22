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Курс евро на Мосбирже превысил 83 рубля впервые с апреля

Ведомости

Курс евро к рублю растет на Мосбирже 22 марта, уже превысил 83 руб. впервые с 21 апреля 2022 г., свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:01 мск евро вырос до 83,01 руб. (+0,5% к курсу закрытия 21 марта). По состоянию на 11:19 курс замедлился до 82,97 руб.

При этом курс доллара рос до 76,96 руб. (+0,39%), в моменте он превышал 77 руб. Курс юаня снижался на 0,02% – до 11,15 руб.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2387,81 пункта (-0,43%), а долларовый индекс РТС опускался на 0,46% до 979,41 пункта. К 11:23 индексы опустились до 2376,81 и 971,08 пункта соответственно.

Среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, в пессимистичном – 80 руб./$, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ранее ознакомились «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных