Курс евро на Мосбирже превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро к рублю растет на Мосбирже 22 марта, уже превысил 83 руб. впервые с 21 апреля 2022 г., свидетельствуют данные торгов.
По данным на 11:01 мск евро вырос до 83,01 руб. (+0,5% к курсу закрытия 21 марта). По состоянию на 11:19 курс замедлился до 82,97 руб.
При этом курс доллара рос до 76,96 руб. (+0,39%), в моменте он превышал 77 руб. Курс юаня снижался на 0,02% – до 11,15 руб.
На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2387,81 пункта (-0,43%), а долларовый индекс РТС опускался на 0,46% до 979,41 пункта. К 11:23 индексы опустились до 2376,81 и 971,08 пункта соответственно.
Среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, в пессимистичном – 80 руб./$, следует из макроэкономического прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ранее ознакомились «Ведомости».