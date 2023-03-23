«Эксперт РА» оценило потенциально проблемные долги в банках в 700 млрд рублей

Как писали ранее «Ведомости», финансовый результат банковского сектора в 2022 г. превзошел ожидания ЦБ – отрасль преодолела близкие к рекордным убытки первого полугодия и заработала 203 млрд руб. чистой прибыли за весь год. В ПСБ ожидают, что банковский сектор в этом году сможет заработать 1,2–1,7 трлн руб. В «Эксперт РА» ожидают прибыли в 1,3–1,5 трлн руб., в НКР – в диапазоне 1,4–1,5 трлн руб. Скромнее прогнозы в рейтинговых агентствах НРА и АКРА – по их оценкам, прибыль будет до 1 трлн руб.