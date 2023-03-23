На Мосбирже ожидают IPO порядка десяти компаний в этом году
В текущем году около десяти компаний могут провести IPO на Московской бирже, сообщила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова в кулуарах Российского форума финансового рынка.
«Мы работаем с несколькими компаниями, не могу сказать, сколько их будет точно, все будет зависеть от рыночных условий. Но, наверное, порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при благоприятных рыночных условиях. Что касается объемов — в основном ожидаем компании средней капитализации, то есть это объемы на несколько миллиардов рублей на сделку», — сказала она (цит. по РБК).
По ее словам, IPO могут провести эмитенты из «новой экономики» – финтехкомпании, ритейлеры. «Те, кому нужен капитал для быстрого роста», – уточнила Логинова.
«Есть спрос и от компаний традиционной экономики. Мы провели недавно практический IPO-семинар с компаниями на бирже, пришли 25 компаний послушать практически, то есть это был не семинар про теорию. Это говорит о том, что есть бизнесы, которые хотят быть на публичном рынке, но, возможно, не в этом году», — добавила она.
В 2022 г. IPO провел российский сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh. Компания смогла привлечь 2,1 млрд руб. от инвесторов. Акционеры также предоставили акции на 200 млн руб. для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Тем не менее, как отмечали «Ведомости», общий объем IPO оказался более чем в два раза меньше, чем планировалось (до 5 млрд руб.).
Стоимость акции была зафиксирована по самому низкому диапазону ценовой границы - 185 руб. за бумагу (максимум был на уровне 225 руб.). По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 20,6 млрд руб.
В то же время, несмотря на то что инвесторы не оправдали ожиданий компании, менеджмент Whoosh посчитал прошедшее IPO «успешным». В турбулентные времена лучше быть публичным, чем частным: когда есть понятная оценка, есть прозрачная структура компании и всем ясно, над чем работают ее сотрудники, говорил ранее «Ведомостям» основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.