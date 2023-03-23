На Мосбирже ожидают IPO порядка десяти компаний в этом году

«Мы работаем с несколькими компаниями, не могу сказать, сколько их будет точно, все будет зависеть от рыночных условий. Но, наверное, порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при благоприятных рыночных условиях. Что касается объемов — в основном ожидаем компании средней капитализации, то есть это объемы на несколько миллиардов рублей на сделку», — сказала она (цит. по РБК).