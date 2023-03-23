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Финансы

На Мосбирже ожидают IPO порядка десяти компаний в этом году

Ведомости

В текущем году около десяти компаний могут провести IPO на Московской бирже, сообщила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова в кулуарах Российского форума финансового рынка.

«Мы работаем с несколькими компаниями, не могу сказать, сколько их будет точно, все будет зависеть от рыночных условий. Но, наверное, порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при благоприятных рыночных условиях. Что касается объемов — в основном ожидаем компании средней капитализации, то есть это объемы на несколько миллиардов рублей на сделку», — сказала она (цит. по РБК).

По ее словам, IPO могут провести эмитенты из «новой экономики» – финтехкомпании, ритейлеры. «Те, кому нужен капитал для быстрого роста», – уточнила Логинова.

«Есть спрос и от компаний традиционной экономики. Мы провели недавно практический IPO-семинар с компаниями на бирже, пришли 25 компаний послушать практически, то есть это был не семинар про теорию. Это говорит о том, что есть бизнесы, которые хотят быть на публичном рынке, но, возможно, не в этом году», — добавила она.

В 2022 г. IPO провел российский сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh. Компания смогла привлечь 2,1 млрд руб. от инвесторов. Акционеры также предоставили акции на 200 млн руб. для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Тем не менее, как отмечали «Ведомости», общий объем IPO оказался более чем в два раза меньше, чем планировалось (до 5 млрд руб.).

Стоимость акции была зафиксирована по самому низкому диапазону ценовой границы - 185 руб. за бумагу (максимум был на уровне 225 руб.). По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 20,6 млрд руб.

В то же время, несмотря на то что инвесторы не оправдали ожиданий компании, менеджмент Whoosh посчитал прошедшее IPO «успешным». В турбулентные времена лучше быть публичным, чем частным: когда есть понятная оценка, есть прозрачная структура компании и всем ясно, над чем работают ее сотрудники, говорил ранее «Ведомостям» основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.

Ранее по теме: Whoosh в ходе IPO собрала в два раза меньше планируемой суммы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных