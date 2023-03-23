Банк России подготовит меры по защите прав инвесторов в ЦФА

«Не будем забывать про защиту инвесторов, тема очень важная. Мы всегда говорили, что не должно быть какого-то радикального регуляторного арбитража между традиционным рынком и рынком ЦФА. Здесь тоже мы предложим ряд мер по адекватной защите инвестора цифровых финансовых активов», – сказал он на Российском форуме финансового рынка (цитата по ТАСС).