Банк России подготовит меры по защите прав инвесторов в ЦФА
Центральный банк (ЦБ) России планирует подготовить меры по защите прав инвестирующих в цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщил директор департамента финансовых технологий регулятора Кирилл Пронин.
«Не будем забывать про защиту инвесторов, тема очень важная. Мы всегда говорили, что не должно быть какого-то радикального регуляторного арбитража между традиционным рынком и рынком ЦФА. Здесь тоже мы предложим ряд мер по адекватной защите инвестора цифровых финансовых активов», – сказал он на Российском форуме финансового рынка (цитата по ТАСС).
Пронин добавил, что ЦБ в ближайшее время опубликует дорожную карту мероприятий по развитию рынка ЦФА.
В феврале Альфа-Банк совершил первую пробную эмиссию (выпуск денег в обращение) после включения в реестр уполномоченных операторов по выпуску и обращению ЦФА. Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков тогда рассказал, что в организации видят на рынке таких активов новые возможности, а также ЦФА «открывает новые перспективы для работы с инвестиционными инструментами».
14 декабря 2022 г. на организованной «Ведомостями» конференции «Финтех» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что банк даст возможность физическим лицам совершать сделки с ЦФА на своей блокчейн-платформе в марте-апреле этого года.
В конце ноября прошлого года «Ведомости» писали, что на российской платформе Atomyze физлица впервые смогли купить ЦФА за палладий. Тогда активы продавал брокер «Вектор икс», а покупали их клиенты «Открытие инвестиций». Суммы этих сделок не раскрывались, однако гендиректор Atomyze Екатерина Фроловичева рассказала, что каждый из инвесторов купил по одному ЦФА. Один цифровой актив удостоверял право получить деньги в размере рыночной стоимости 1 г палладия.