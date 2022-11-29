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В России впервые допустили физлиц к сделкам с ЦФА

Неквалифицированные инвесторы смогли купить цифровой актив на палладий через Atomyze
Наталья Заруцкая
Токены могут стать инструментом инвестирования в металл по текущим ценам / Alexander Manzyuk / Reuters

На российской платформе Atomyze физлица впервые смогли купить цифровые финансовые активы (ЦФА) на палладий, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. Продавал активы брокер «Вектор икс», а покупали их клиенты «Открытие инвестиций».

Суммы сделок не раскрываются, но каждый из инвесторов купил по одному ЦФА, рассказала гендиректор Atomyze Екатерина Фроловичева. Выпуски были, по сути, пилотные и суммы не имели значения, добавил исполнительный директор «Вектор икс» Сергей Рыжов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных