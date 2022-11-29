В России впервые допустили физлиц к сделкам с ЦФА

В России впервые допустили физлиц к сделкам с ЦФАНеквалифицированные инвесторы смогли купить цифровой актив на палладий через Atomyze
На российской платформе Atomyze физлица впервые смогли купить цифровые финансовые активы (ЦФА) на палладий, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. Продавал активы брокер «Вектор икс», а покупали их клиенты «Открытие инвестиций».
Суммы сделок не раскрываются, но каждый из инвесторов купил по одному ЦФА, рассказала гендиректор Atomyze Екатерина Фроловичева. Выпуски были, по сути, пилотные и суммы не имели значения, добавил исполнительный директор «Вектор икс» Сергей Рыжов.
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