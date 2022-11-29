В России впервые допустили физлиц к сделкам с ЦФА

Суммы сделок не раскрываются, но каждый из инвесторов купил по одному ЦФА, рассказала гендиректор Atomyze Екатерина Фроловичева. Выпуски были, по сути, пилотные и суммы не имели значения, добавил исполнительный директор «Вектор икс» Сергей Рыжов.