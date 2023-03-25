Politico: ЕК ожидает получить доход в 2,6% от инвестирования замороженных средств РФ

Западные санкции лишили Россию доступа к почти половине золотовалютных резервов в сумме около $300 млрд. В ЕС считают, что около двух третей этой суммы сейчас находятся в странах блока (191 млрд евро в Бельгии и 21 млрд евро в другой неназванной стране). В ЕС рассматривают вариант вложения этих средств в «ликвидные активы с высоким рейтингом» с относительно коротким сроком погашения, что может принести годовой доход со средним значением около 2,6%. Инвестиции в акционерный капитал, как отмечается в документе, принесут более высокую прибыль, но более рискованный класс активов может привести к убыткам до 4 млрд евро в год.