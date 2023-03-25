Газета
Финансы

Politico: ЕК ожидает получить доход в 2,6% от инвестирования замороженных средств РФ

Ведомости

Евросоюз изучает возможные варианты использования замороженных в странах блока российских валютных резервов Центробанка РФ, а доход от инвестиций этих средств, как ожидают в Еврокомиссии (ЕС), составит 2,6%. Об этом со ссылкой на документ ЕК пишет газета Politico.

По данным издания, полученную от инвестиций прибыль ЕС может направить на финансирование восстановления Украины. Страны – члены блока для изучения возможных вариантов в прошлом месяце создали рабочую группу. Возглавивший группу шведский дипломат Андерс Анлид заявил газете, что в ЕС согласились с тем, что их действия должны будут соответствовать нормам ЕС и международного права. В ЕК считают, что смогут обосновать свои доводы в пользу инвестирования активов российского ЦБ и получения прибыли в пользу Украины. По данным Politico, обсуждение документа запланировано на 28 марта.

В случае прекращения действия антироссийских санкций владелец замороженных активов должен иметь возможность вернуть капитал, а также любые доходы, которые были согласованы в договоре, говорится в статье. По мнению ЕК, прибыль сверх определенной суммы при этом может быть присвоена.

Ранее по теме: Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро

Западные санкции лишили Россию доступа к почти половине золотовалютных резервов в сумме около $300 млрд. В ЕС считают, что около двух третей этой суммы сейчас находятся в странах блока (191 млрд евро в Бельгии и 21 млрд евро в другой неназванной стране). В ЕС рассматривают вариант вложения этих средств в «ликвидные активы с высоким рейтингом» с относительно коротким сроком погашения, что может принести годовой доход со средним значением около 2,6%. Инвестиции в акционерный капитал, как отмечается в документе, принесут более высокую прибыль, но более рискованный класс активов может привести к убыткам до 4 млрд евро в год.

После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. В ЕК заявили, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Защитная стратегия России сработала несмотря на заморозку $300 валютных резервов ЦБ, а санкции не привели к существенному сокращению бюджета, заявили также эксперты Bruegel и IIF.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных