Politico: ЕК ожидает получить доход в 2,6% от инвестирования замороженных средств РФ
Евросоюз изучает возможные варианты использования замороженных в странах блока российских валютных резервов Центробанка РФ, а доход от инвестиций этих средств, как ожидают в Еврокомиссии (ЕС), составит 2,6%. Об этом со ссылкой на документ ЕК пишет газета Politico.
По данным издания, полученную от инвестиций прибыль ЕС может направить на финансирование восстановления Украины. Страны – члены блока для изучения возможных вариантов в прошлом месяце создали рабочую группу. Возглавивший группу шведский дипломат Андерс Анлид заявил газете, что в ЕС согласились с тем, что их действия должны будут соответствовать нормам ЕС и международного права. В ЕК считают, что смогут обосновать свои доводы в пользу инвестирования активов российского ЦБ и получения прибыли в пользу Украины. По данным Politico, обсуждение документа запланировано на 28 марта.
В случае прекращения действия антироссийских санкций владелец замороженных активов должен иметь возможность вернуть капитал, а также любые доходы, которые были согласованы в договоре, говорится в статье. По мнению ЕК, прибыль сверх определенной суммы при этом может быть присвоена.
Западные санкции лишили Россию доступа к почти половине золотовалютных резервов в сумме около $300 млрд. В ЕС считают, что около двух третей этой суммы сейчас находятся в странах блока (191 млрд евро в Бельгии и 21 млрд евро в другой неназванной стране). В ЕС рассматривают вариант вложения этих средств в «ликвидные активы с высоким рейтингом» с относительно коротким сроком погашения, что может принести годовой доход со средним значением около 2,6%. Инвестиции в акционерный капитал, как отмечается в документе, принесут более высокую прибыль, но более рискованный класс активов может привести к убыткам до 4 млрд евро в год.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ РФ и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. В ЕК заявили, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Защитная стратегия России сработала несмотря на заморозку $300 валютных резервов ЦБ, а санкции не привели к существенному сокращению бюджета, заявили также эксперты Bruegel и IIF.