РБК: Минфин предложит выдавать льготную ипотеку чиновникам

Ранее в марте президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, поручил проработать идею о социальной ипотеке для педагогов колледжей. В августе прошлого года Дом.РФ запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования. Эта программа ориентирована на жителей 13 наукоградов — в общей сложности более чем на 1,1 млн человек.