РБК: Минфин предложит выдавать льготную ипотеку чиновникам
В частности, документ предлагает внести в кабмин «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета». Подобные меры призваны мотивировать чиновников к «долгосрочному эффективному труду».
Федеральный госслужащий пояснил, что речь идет о субсидировании процентной ставки по льготной ипотеке, а не выдаче единовременных субсидий. Предоставление таких однократных субсидий чиновникам со стажем не менее трех лет осуществляется с 2009 г., отмечает издание.
По оценке профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, единовременные субсидии практически не доходят до рядовых чиновников, поэтому субсидирование ставки позволит увеличить число получателей льгот.
В России сейчас действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки со ставкой 7% годовых (будет продлена до 1 июля 2024 г. по ставке 8%), семейная (6% годовых), сельская (3%), дальневосточная (2%) и ИТ-ипотека (5%).
Ранее в марте президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, поручил проработать идею о социальной ипотеке для педагогов колледжей. В августе прошлого года Дом.РФ запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования. Эта программа ориентирована на жителей 13 наукоградов — в общей сложности более чем на 1,1 млн человек.