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Финансы

РБК: Минфин предложит выдавать льготную ипотеку чиновникам

Ведомости

Минфин намерен в этом году предложить ввести программу льготной ипотеки для федеральных госслужащих, пишет РБК со ссылкой на проект ежегодного доклада ведомства.

В частности, документ предлагает внести в кабмин «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета». Подобные меры призваны мотивировать чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Федеральный госслужащий пояснил, что речь идет о субсидировании процентной ставки по льготной ипотеке, а не выдаче единовременных субсидий. Предоставление таких однократных субсидий чиновникам со стажем не менее трех лет осуществляется с 2009 г., отмечает издание.

По оценке профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, единовременные субсидии практически не доходят до рядовых чиновников, поэтому субсидирование ставки позволит увеличить число получателей льгот.

В России сейчас действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки со ставкой 7% годовых (будет продлена до 1 июля 2024 г. по ставке 8%), семейная (6% годовых), сельская (3%), дальневосточная (2%) и ИТ-ипотека (5%).

Ранее в марте президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, поручил проработать идею о социальной ипотеке для педагогов колледжей. В августе прошлого года Дом.РФ запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования. Эта программа ориентирована на жителей 13 наукоградов — в общей сложности более чем на 1,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных