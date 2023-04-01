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Финансы

МВФ утвердил выделение кредита Украине на $15,6 млрд

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что его исполнительный совет утвердил выделение Украине кредита на $15,6 млрд, рассчитанного на четыре года. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

Совет МВФ, как уточняется, утвердил новое соглашение в формате механизма расширенного финансирования (EFF). Кредит в размере $15,6 млрд Киев получит в рамках общего пакета поддержки на сумму $115 млрд.

Кредитная программа направлена на «закрепление политики, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность», а также на поддержку экономического восстановления. В МВД ожидают, что заем поможет привлечь крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины.

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Киеву, как следует из заявления фонда, предстоит в течение  двух лет выполнить определенные условия, включая шаги по увеличению налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса, сохранению независимости ЦБ и усилению мер по борьбе с коррупцией. В рамках второго этапа программы потребуются «более глубокие реформы» с целью возврата к основам фискальной и денежно-кредитной политики, которые были до начала в стране боевых действий, повышения конкурентоспособности и устранения уязвимостей энергетического сектора.

Reuters со ссылкой на чиновника минфина США также пишет, что программа включает в себя обязательства украинских властей по достижению 19 структурных контрольных показателей только в течение года.

В начале марта 2022 г. МВФ утвердил экстренный кредит для Украины в размере $1,4 млрд, отменив существующее соглашение о резерве страны с фондом, которому оставалось выплатить $2,2 млрд из первоначальных $5 млрд, утвержденных в 2020 г. В апреле МВФ одобрил создание специального счета для содействия стабилизации экономики Украины. В мае в палате представителей конгресса США одобрили законопроект по помощи Украине в сокращении госдолга, в том числе через содействие в международных организациях одобрению приостановки всех международных платежей Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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