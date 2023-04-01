МВФ утвердил выделение кредита Украине на $15,6 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что его исполнительный совет утвердил выделение Украине кредита на $15,6 млрд, рассчитанного на четыре года. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте ведомства.
Совет МВФ, как уточняется, утвердил новое соглашение в формате механизма расширенного финансирования (EFF). Кредит в размере $15,6 млрд Киев получит в рамках общего пакета поддержки на сумму $115 млрд.
Кредитная программа направлена на «закрепление политики, которая поддерживает фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность», а также на поддержку экономического восстановления. В МВД ожидают, что заем поможет привлечь крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины.
Киеву, как следует из заявления фонда, предстоит в течение двух лет выполнить определенные условия, включая шаги по увеличению налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса, сохранению независимости ЦБ и усилению мер по борьбе с коррупцией. В рамках второго этапа программы потребуются «более глубокие реформы» с целью возврата к основам фискальной и денежно-кредитной политики, которые были до начала в стране боевых действий, повышения конкурентоспособности и устранения уязвимостей энергетического сектора.
Reuters со ссылкой на чиновника минфина США также пишет, что программа включает в себя обязательства украинских властей по достижению 19 структурных контрольных показателей только в течение года.
В начале марта 2022 г. МВФ утвердил экстренный кредит для Украины в размере $1,4 млрд, отменив существующее соглашение о резерве страны с фондом, которому оставалось выплатить $2,2 млрд из первоначальных $5 млрд, утвержденных в 2020 г. В апреле МВФ одобрил создание специального счета для содействия стабилизации экономики Украины. В мае в палате представителей конгресса США одобрили законопроект по помощи Украине в сокращении госдолга, в том числе через содействие в международных организациях одобрению приостановки всех международных платежей Киева.