Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи с 1 апреля
Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за прием QR-кодов к оплате в связи с приравниванием тарифов за операции по сервису SberPay QR к тарифам торгового эквайринга. Об этом в середине марта предупредила кредитная организация и сегодня сообщил РБК.
«С 31 марта 2023 г. заканчивается действие временного тарифа SberPay QR со сниженной на 20% комиссией. Комиссия за операции по SberPay QR снова будет приравнена к тарифам торгового эквайринга», – сообщается на сайте банка.
Тарифы за эквайринг QR-кодов составят от 1,25 до 2,5% в зависимости от категории магазинов и оборотов бизнеса, пишет РБК со ссылкой на документы на сайте банка. Полученные от комиссии средства Сбербанк направит на дополнительные преимущества при оплате по SberPay QR для клиентов - физических лиц, уточнил изданию представитель банка.
Тарифы объединят в единую сетку для всей России, они будут применяться вне зависимости от региона, где работает бизнес. Они будут пересчитываться ежемесячно, как и раньше, исходя из оборотов за предыдущий месяц, говорится на сайте.
Кроме того, изменится размер сервисной платы за обслуживание терминалов для клиентов со счетом возмещения по эквайрингу в «СберБизнесе». В частности, за один терминал при оборотах менее 40 000 руб. она составит с 1 апреля 700 руб.