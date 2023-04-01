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Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи с 1 апреля

Ведомости

Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за прием QR-кодов к оплате в связи с приравниванием тарифов за операции по сервису SberPay QR к тарифам торгового эквайринга. Об этом в середине марта предупредила кредитная организация и сегодня сообщил РБК.

«С 31 марта 2023 г. заканчивается действие временного тарифа SberPay QR со сниженной на 20% комиссией. Комиссия за операции по SberPay QR снова будет приравнена к тарифам торгового эквайринга», – сообщается на сайте банка.

Тарифы за эквайринг QR-кодов составят от 1,25 до 2,5% в зависимости от категории магазинов и оборотов бизнеса, пишет РБК со ссылкой на документы на сайте банка. Полученные от комиссии средства Сбербанк направит на дополнительные преимущества при оплате по SberPay QR для клиентов - физических лиц, уточнил изданию представитель банка.

Тарифы объединят в единую сетку для всей России, они будут применяться вне зависимости от региона, где работает бизнес. Они будут пересчитываться ежемесячно, как и раньше, исходя из оборотов за предыдущий месяц, говорится на сайте.

Кроме того, изменится размер сервисной платы за обслуживание терминалов для клиентов со счетом возмещения по эквайрингу в «СберБизнесе». В частности, за один терминал при оборотах менее 40 000 руб. она составит с 1 апреля 700 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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