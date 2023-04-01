Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи с 1 апреля

Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за прием QR-кодов к оплате в связи с приравниванием тарифов за операции по сервису SberPay QR к тарифам торгового эквайринга. Об этом в середине марта предупредила кредитная организация и сегодня сообщил РБК.