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Финансы

Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации

Ведомости

Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для призванных на военную службу и принимающих участие в спецоперации граждан. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе банка.

«Для клиентов, получающих зачисления на карту "Сбера", на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счёту. Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах», – рассказали в представительстве.

В «Сбере» добавили, что перевод денег без комиссии доступен не только клиентам банка, но и клиентам других кредитных организаций в пределах страны. «А также через СБП (Систему быстрых платежей. – Прим. “Ведомостей”) в пределах установленных лимитов», – подчеркнули в банке.

Пресс-служба напомнила, что ранее организация уже отменила комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и Российского национального коммерческого банка (РНКБ) по картам платежной системы «МИР» от Сбербанка. Для клиентов этих банков также появилась возможность вернуть комиссию за годовое обслуживание карты через контактный центр организации.

Банк, в частности, ввел меры поддержки при оформлении карт на территории призывных пунктов, помощи с перевыпуском и получением утерянных карт, оформлении кредитных каникул, обслуживании по доверенности родственников и близких, списании кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства и запрет на списание арестов денежных довольствий.

21 февраля Банк России рекомендовал кредитным организациям снизить или отменить комиссию за снятие наличных и переводы денег с выплат военных. Тогда ЦБ рекомендовал банкам до 1 марта ввести на период до окончания спецоперации сниженную комиссию или вовсе ее отменить на операции по снятию наличных, а также перевод средств и с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего.

Рекомендация касалась мобилизованных, контрактников, военнослужащих войск национальной гвардии, добровольцев, служащих в пограничных органах, а также членов их семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных