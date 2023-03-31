Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации

21 февраля Банк России рекомендовал кредитным организациям снизить или отменить комиссию за снятие наличных и переводы денег с выплат военных. Тогда ЦБ рекомендовал банкам до 1 марта ввести на период до окончания спецоперации сниженную комиссию или вовсе ее отменить на операции по снятию наличных, а также перевод средств и с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего.