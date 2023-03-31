Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации
Сбербанк с 31 марта отменил комиссию за переводы для призванных на военную службу и принимающих участие в спецоперации граждан. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе банка.
«Для клиентов, получающих зачисления на карту "Сбера", на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счёту. Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах», – рассказали в представительстве.
В «Сбере» добавили, что перевод денег без комиссии доступен не только клиентам банка, но и клиентам других кредитных организаций в пределах страны. «А также через СБП (Систему быстрых платежей. – Прим. “Ведомостей”) в пределах установленных лимитов», – подчеркнули в банке.
Пресс-служба напомнила, что ранее организация уже отменила комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и Российского национального коммерческого банка (РНКБ) по картам платежной системы «МИР» от Сбербанка. Для клиентов этих банков также появилась возможность вернуть комиссию за годовое обслуживание карты через контактный центр организации.
Банк, в частности, ввел меры поддержки при оформлении карт на территории призывных пунктов, помощи с перевыпуском и получением утерянных карт, оформлении кредитных каникул, обслуживании по доверенности родственников и близких, списании кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства и запрет на списание арестов денежных довольствий.
21 февраля Банк России рекомендовал кредитным организациям снизить или отменить комиссию за снятие наличных и переводы денег с выплат военных. Тогда ЦБ рекомендовал банкам до 1 марта ввести на период до окончания спецоперации сниженную комиссию или вовсе ее отменить на операции по снятию наличных, а также перевод средств и с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего.
Рекомендация касалась мобилизованных, контрактников, военнослужащих войск национальной гвардии, добровольцев, служащих в пограничных органах, а также членов их семей.