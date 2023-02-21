ЦБ рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военных
Банк России рекомендовал банкам снизить или отменить комиссию за снятие наличных и переводы денег с выплат военнослужащих, сообщается на сайте регулятора.
В соответствии с рекомендациями, речь идет о мобилизованных (в том числе и ИП), контрактниках и военнослужащих войск национальной гвардии, добровольцах, участвующих в СВО, служащих пограничных органов, а также членах их семей.
Регулятор рекомендовал кредитным организациям до 1 марта ввести на период до окончания СВО сниженную комиссию или вовсе ее отменить на операции по снятию наличных, а также перевод средств и с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего.
Кроме того ЦБ рекомендовал банкам подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк, например через Систему быстрых платежей (СБП), или снять наличные.
Данные рекомендации разработаны в связи с поступающими обращениями военнослужащих, подчеркнули в Банке России.
Предложения о снижении комиссии поступили в середине января в ходе совещания рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) с представителями Центробанка и крупнейших банков и банковских ассоциаций. Тогда вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что к рабочей группе обращались участники СВО и члены их семей с жалобами на большие комиссии, которые взимают банки.
16 февраля вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что координационная группа направила президенту России Владимиру Путину доклад, в котором были изложены варианты минимального набора мер поддержки участников СВО. Также в доклад вошли вопросы, связанные с проблемой устаревшего подхода к воинскому учету россиян, сокращением сроков признания военных без вести пропавшими с 6 до 3 месяцев, а также выплаты пенсий военным пенсионерам.