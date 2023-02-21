Газета
Финансы

ЦБ рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военных

Ведомости

Банк России рекомендовал банкам снизить или отменить комиссию за снятие наличных и переводы денег с выплат военнослужащих, сообщается на сайте регулятора.

В соответствии с рекомендациями, речь идет о мобилизованных (в том числе и ИП), контрактниках и военнослужащих войск национальной гвардии, добровольцах, участвующих в СВО, служащих пограничных органов, а также членах их семей.

Регулятор рекомендовал кредитным организациям до 1 марта ввести на период до окончания СВО сниженную комиссию или вовсе ее отменить на операции по снятию наличных, а также перевод средств и с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего.

Кроме того ЦБ рекомендовал банкам подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк, например через Систему быстрых платежей (СБП), или снять наличные.

Данные рекомендации разработаны в связи с поступающими обращениями военнослужащих, подчеркнули в Банке России.

Предложения о снижении комиссии поступили в середине января в ходе совещания рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) с представителями Центробанка и крупнейших банков и банковских ассоциаций. Тогда вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что к рабочей группе обращались участники СВО и члены их семей с жалобами на большие комиссии, которые взимают банки.

16 февраля вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что координационная группа направила президенту России Владимиру Путину доклад, в котором были изложены варианты минимального набора мер поддержки участников СВО. Также в доклад вошли вопросы, связанные с проблемой устаревшего подхода к воинскому учету россиян, сокращением сроков признания военных без вести пропавшими с 6 до 3 месяцев, а также выплаты пенсий военным пенсионерам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных