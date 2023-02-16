Турчак: рабочая группа по вопросам спецоперации направила доклад президенту
Парламентская координационная группа по вопросам специальной военной операции на Украине направила президенту доклад, сообщил возглавляющий ее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в феврале Турчак говорил, что парламентская группа отработала уже более 22 000 обращений от участников спецоперации и членов их семей, на основе которых создается «тепловая карта», которая будет направлена президенту вместе с докладом. Одной из основных проблем, сказал он тогда, стал устаревший подход к воинскому учету граждан. Помимо этого, в доклад должны были войти вопросы, связанные с центрами комплексной реабилитации участников СВО, минимальным набором мер поддержки членов их семей, сокращением сроков признания военных без вести пропавших с 6 до 3 месяцев, а также выплат пенсий военным пенсионерам, участвующим в спецоперации.
Первое заседание этой группы состоялось в конце декабря прошлого года в закрытом режиме. На нем присутствовал и министр обороны Сергей Шойгу. Турчак по итогам заседания сообщил, что они планируют формировать карту проблем мобилизованных по регионам, чтобы «принимать оперативные решения, которых сегодня порой не хватает». Сейчас группа занимается обработкой запросов от семей мобилизованных, в том числе есть обращения от граждан по вопросам начисления денежного довольствия военнослужащим. Турчак сказал, что некоторые процессы надо «оцифровать», например, учет граждан в военкоматах, и в ближайшее время они представят предложения.
В группе будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, касающиеся вопросов спецоперации, сказал Турчак на заседании. После этого законопроекты будут вноситься в Госдуму совместно всеми партиями.
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в СВО, и их семей 20 декабря. В группу вошли депутаты, сенаторы, представители Общественной палаты и военные корреспонденты.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.