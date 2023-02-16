Турчак: рабочая группа по вопросам спецоперации направила доклад президенту

Ранее в феврале Турчак говорил, что парламентская группа отработала уже более 22 000 обращений от участников спецоперации и членов их семей, на основе которых создается «тепловая карта», которая будет направлена президенту вместе с докладом. Одной из основных проблем, сказал он тогда, стал устаревший подход к воинскому учету граждан. Помимо этого, в доклад должны были войти вопросы, связанные с центрами комплексной реабилитации участников СВО, минимальным набором мер поддержки членов их семей, сокращением сроков признания военных без вести пропавших с 6 до 3 месяцев, а также выплат пенсий военным пенсионерам, участвующим в спецоперации.