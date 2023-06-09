Биржа Binance.US приостановила депозиты в долларах после иска SEC

5 июня SEC обвинила криптобиржу Binance Holdings Ltd. и ее основателя Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах и обратилась с иском в Окружной суд Колумбии. Комиссия утверждает, что биржа и ее основатель «вводили инвесторов в заблуждение относительно своих средств контроля рисков», манипулировали объемами торгов и сознательно пытались обойти законы США. В сообщении также говорится, что Binance, не регистрируясь как биржа или брокер, создала чрезмерные риски для инвесторов, а Чанпэн несет ответственность как контролирующее лицо. Позже SEC подало ходатайство о заморозке активов американского подразделения. Его могут рассмотреть 13 июня.