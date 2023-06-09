Биржа Binance.US приостановила депозиты в долларах после иска SEC
Американское подразделение биржи Binance – Binance.US – приостановило депозиты в долларах США и призвало клиентов вывести средства в этой валюте из-за проблем с банковскими партнерами. Об этом биржа сообщила в Twitter.
В компании пояснили, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее обвинила биржу в нарушении закона, ведет «агрессивную тактику» против американской индустрии цифровых активов.
«Стремясь защитить наших клиентов и платформу, сегодня мы приостанавливаем депозиты в долларах США и уведомляем клиентов о том, что наши банковские партнеры готовятся приостановить каналы вывода фиатных средств (доллары США) уже 13 июня 2023 г. Мы призываем клиентов принять соответствующие действия со своими долларами США», – написала биржа.
В Binance.US предупредили, что обработка операций может затягиваться из-за повышенных объемов и закрытия банков в выходные дни. Но в бирже отметили, что торговля, стейгинг, ввод и вывод средств в криптовалюте продолжат работу в полном объеме.
Биржа будет продолжать защищать себя, клиентов и отрасль от «необоснованных атак SEC», добавили в Binance.US.
5 июня SEC обвинила криптобиржу Binance Holdings Ltd. и ее основателя Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах и обратилась с иском в Окружной суд Колумбии. Комиссия утверждает, что биржа и ее основатель «вводили инвесторов в заблуждение относительно своих средств контроля рисков», манипулировали объемами торгов и сознательно пытались обойти законы США. В сообщении также говорится, что Binance, не регистрируясь как биржа или брокер, создала чрезмерные риски для инвесторов, а Чанпэн несет ответственность как контролирующее лицо. Позже SEC подало ходатайство о заморозке активов американского подразделения. Его могут рассмотреть 13 июня.