Чистая прибыль Сбербанка за первые пять месяцев года составила 589 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые пять месяцев 2023 г. составила 589 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Рентабельность капитала банка составила 23,9%. В мае чистая прибыль банка достигла 118,1 млрд руб. «Сильные результаты позволили нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд руб.», – пояснил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Греф отметил, что темпы роста кредитования остаются на высоком уровне. С начала года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 8,6% – до 33 трлн руб. Розничный кредитный портфель в мае показал рост на 2,6%, с начала года 9,6%. Главным драйвером остается ипотека. В мае банк выдал рекордные с начала года объемы – 108 200 кредитов на 349 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель в мае вырос на 1,4%, с начала года – на 7,9%.
Также в банке отметили, что остатки по вкладам физических лиц в юанях показали уверенный рост за месяц. В мае кредитная организация запустила депозиты в дирхамах.
Чистый процентный доход Сбербанка с начала года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 882,2 млрд руб. В банке такую динамику объяснили «эффектом низкой базы прошлого года, а именно существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 г., ввиду повышения ключевой ставки Банком России». Чистый комиссионный доход за пять месяцев увеличился на 17,3% – до 264,5 млрд руб.
В марте 2023 г. Греф не исключил, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням. Он добавил, что результат будет зависеть от ситуации в экономике. По итогам 2022 г. чистая прибыль Сбербанка по РСБУ упала на 75,7%, составив 300,2 млрд руб. против рекордных 1,237 трлн руб. в 2021 г.