Чистая прибыль Сбербанка за первые пять месяцев года составила 589 млрд рублей

Греф отметил, что темпы роста кредитования остаются на высоком уровне. С начала года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 8,6% – до 33 трлн руб. Розничный кредитный портфель в мае показал рост на 2,6%, с начала года 9,6%. Главным драйвером остается ипотека. В мае банк выдал рекордные с начала года объемы – 108 200 кредитов на 349 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель в мае вырос на 1,4%, с начала года – на 7,9%.