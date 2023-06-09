Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, я могу, конечно, дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы. Мы проводим политику ценовой стабильности, именно чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат», – рассказала она.