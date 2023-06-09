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Финансы

Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях, об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, я могу, конечно, дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы. Мы проводим политику ценовой стабильности, именно чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат», – рассказала она.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в свою очередь заявил, комментируя ослабление рубля, что правильнее сравнивать изменение курса не со значениями лета, а начала прошлого года. В таком случае ослабление рубля к доллару – около 11%, к евро – 5%, а юаню – 3%.

«Поэтому говорить о том, что рубль как-то очень сильно ослаб в результате событий, произошедших за последние полтора года, на самом деле не очень обоснованно», – подытожил он.

Очередной виток ослабления рубля, писали ранее «Ведомости», начался 10 мая: с того момента национальная валюта потеряла к доллару 8,6%, к евро – 6,6%, а к юаню – 5,9%. До этого ослабление нацвалюты началось в феврале и продлилось до середины апреля: 11 апреля торги долларом и юанем завершились на максимальных значениях в 81,97 руб./$ и 11,9 руб. соответственно. 

Евро достиг пика 13 апреля на уровне 90,39 руб. Заботкин тогда основной причиной резкого ослабления рубля называл прохождение нижней точки экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных