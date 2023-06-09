Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что хранить свои сбережения россиянам лучше всего в рублях, об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Если мы говорим о том, в чем сберегать, я могу, конечно, дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения – это означает сохранение покупательной способности рубля, сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы. Мы проводим политику ценовой стабильности, именно чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат», – рассказала она.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин в свою очередь заявил, комментируя ослабление рубля, что правильнее сравнивать изменение курса не со значениями лета, а начала прошлого года. В таком случае ослабление рубля к доллару – около 11%, к евро – 5%, а юаню – 3%.
«Поэтому говорить о том, что рубль как-то очень сильно ослаб в результате событий, произошедших за последние полтора года, на самом деле не очень обоснованно», – подытожил он.
Очередной виток ослабления рубля, писали ранее «Ведомости», начался 10 мая: с того момента национальная валюта потеряла к доллару 8,6%, к евро – 6,6%, а к юаню – 5,9%. До этого ослабление нацвалюты началось в феврале и продлилось до середины апреля: 11 апреля торги долларом и юанем завершились на максимальных значениях в 81,97 руб./$ и 11,9 руб. соответственно.
Евро достиг пика 13 апреля на уровне 90,39 руб. Заботкин тогда основной причиной резкого ослабления рубля называл прохождение нижней точки экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть.