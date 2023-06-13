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ЦБ вводит стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета

Ведомости

Банк России вводит специальные меры по поддержке кредитования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, сообщается на сайте регулятора.

«Применение стимулирующего регулирования позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 г.», – говорится в сообщении.

Снижение нагрузки на капитал составит 10-70% от стандартной величины кредитного риска по ссуде в зависимости от категории проекта и кредитного качества ссуды. Критерии проектов, подпадающих под стимулирующее регулирование, определены кабмином.

В ЦБ подчеркнули, что специальные меры будут работать только для банков, соблюдающих надбавки к нормативам достаточности капитала. Использование стимулирующего регулирования поспособствует финансированию самых важных для российской экономики инвестиционных проектов, уверен регулятор. Общий прирост потенциала кредитования может составить до 10 трлн руб. благодаря высвобождению капитала.

«Это создаст дополнительный импульс для развития приоритетных направлений российской промышленности и поможет переориентировать внешнеэкономическую деятельность на новые рынки», – рассказали в ЦБ.

Эти меры позволят сделать экономическую систему страны более устойчивой в среднесрочной перспективе и улучшить профиль рисков банковского сектора.

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что российская экономика полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году. Деловая активность в апреле, отметила Набиуллина, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Она также обратила внимание на существование рисков перегрева российской экономики, хотя сейчас ЦБ и не видит их признаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных