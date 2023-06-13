ЦБ вводит стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что российская экономика полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году. Деловая активность в апреле, отметила Набиуллина, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Она также обратила внимание на существование рисков перегрева российской экономики, хотя сейчас ЦБ и не видит их признаков.