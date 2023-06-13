ЦБ вводит стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета
Банк России вводит специальные меры по поддержке кредитования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, сообщается на сайте регулятора.
«Применение стимулирующего регулирования позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 г.», – говорится в сообщении.
Снижение нагрузки на капитал составит 10-70% от стандартной величины кредитного риска по ссуде в зависимости от категории проекта и кредитного качества ссуды. Критерии проектов, подпадающих под стимулирующее регулирование, определены кабмином.
В ЦБ подчеркнули, что специальные меры будут работать только для банков, соблюдающих надбавки к нормативам достаточности капитала. Использование стимулирующего регулирования поспособствует финансированию самых важных для российской экономики инвестиционных проектов, уверен регулятор. Общий прирост потенциала кредитования может составить до 10 трлн руб. благодаря высвобождению капитала.
«Это создаст дополнительный импульс для развития приоритетных направлений российской промышленности и поможет переориентировать внешнеэкономическую деятельность на новые рынки», – рассказали в ЦБ.
Эти меры позволят сделать экономическую систему страны более устойчивой в среднесрочной перспективе и улучшить профиль рисков банковского сектора.
На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что российская экономика полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году. Деловая активность в апреле, отметила Набиуллина, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Она также обратила внимание на существование рисков перегрева российской экономики, хотя сейчас ЦБ и не видит их признаков.