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Финансы

ЦБ предложил разрешить подавать заявление о мошенничестве через «Госуслуги»

Ведомости

Банк России предлагает разрешить жертвам мошенников подавать в полицию заявление через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков. Это предложение включено в утвержденные ЦБ Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023–2025 гг.

«Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении», – сообщила пресс-служба ЦБ.

Эта мера, считает регулятор, позволит оперативнее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут быстрее учитывать такую информацию в своих антифрод-системах.

ЦБ также намерен улучшить механизм возврата похищенных денег. Так, регулятор введет самозапрет на выдачу онлайн-кредитов и займов, а также ужесточит требования к проверке потенциального заемщика до одобрения кредитной заявки. Помимо этого ЦБ повысит качество сведений о платежных реквизитах злоумышленников в информационном обмене между банками.

Ранее по теме: Количество хищений денег у клиентов банков в 2022 году сократилось впервые за 7 лет

Как писали ранее «Ведомости», количество хищений клиентских денег с банковских счетов в 2022 г. составило 877 000 раз. Впервые за семь лет показатель упал – на 15,31% по сравнению с 2021 г. Несмотря на это, сумма похищенных денег продолжила расти – на 4,29% до 14,2 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных