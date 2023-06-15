ЦБ предложил разрешить подавать заявление о мошенничестве через «Госуслуги»

Как писали ранее «Ведомости», количество хищений клиентских денег с банковских счетов в 2022 г. составило 877 000 раз. Впервые за семь лет показатель упал – на 15,31% по сравнению с 2021 г. Несмотря на это, сумма похищенных денег продолжила расти – на 4,29% до 14,2 млрд руб.