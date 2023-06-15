ЦБ предложил разрешить подавать заявление о мошенничестве через «Госуслуги»
Банк России предлагает разрешить жертвам мошенников подавать в полицию заявление через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков. Это предложение включено в утвержденные ЦБ Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023–2025 гг.
«Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении», – сообщила пресс-служба ЦБ.
Эта мера, считает регулятор, позволит оперативнее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут быстрее учитывать такую информацию в своих антифрод-системах.
ЦБ также намерен улучшить механизм возврата похищенных денег. Так, регулятор введет самозапрет на выдачу онлайн-кредитов и займов, а также ужесточит требования к проверке потенциального заемщика до одобрения кредитной заявки. Помимо этого ЦБ повысит качество сведений о платежных реквизитах злоумышленников в информационном обмене между банками.
Как писали ранее «Ведомости», количество хищений клиентских денег с банковских счетов в 2022 г. составило 877 000 раз. Впервые за семь лет показатель упал – на 15,31% по сравнению с 2021 г. Несмотря на это, сумма похищенных денег продолжила расти – на 4,29% до 14,2 млрд руб.