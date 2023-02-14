Количество хищений денег у клиентов банков в 2022 году сократилось впервые за 7 лет

Количество хищений денег у клиентов банков в 2022 году сократилось впервые за 7 летНо сумма ущерба продолжила расти
В прошлом году количество хищений клиентских денег с банковских счетов составило 877 000 раз, следует из статистики Банка России. Впервые за семь лет показатель упал – на 15,31%, по сравнению с 2021 г. Несмотря на это, сумма похищенных денег продолжила расти – на 4,29% до 14,2 млрд руб.
В 2022 г. объем операций без согласия клиентов-физлиц составил 13,4 млрд руб. (94,6%), а их число – 871 500, у юрлиц – 807,7 млн руб. (5,4%) и 4 800 соответственно. Больше страдать от злоумышленников стали граждане – средняя сумма одной операции выросла на 29,8% до 15 300 руб. У компаний этот показатель, наоборот, снизился на 52,3% до 166 900 руб.
Как и в предыдущие годы, больше всего мошенники похищают (515 000 или почти 59%) в количественном выражении с помощью оплаты товаров и услуг в интернете. Почти в половине случаев используется социальная инженерия. Но активность злоумышленников во время оплаты в интернете снизилась (-30,5%) и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг (+9,8% до 227 000), операции в банкоматах, терминалах и импринтерах (+54% до 129 000).
Заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит, указывает ЦБ. Именно поэтому больше всего потерь (70%) было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 млрд руб. Далее следуют покупки в интернете (2,5 млрд руб. или 18%) и операции в банкоматах, терминалах и импринтерах (1,6 млрд руб. или 11%).
Доля возврата похищенных денег падает с 2019 г.: в прошлом году банки вернули клиентам 618,4 млн руб., или 4,4% от всего объема (в 2021 г. показатель составил 6,8% или 920,5 млн руб.). Такой низкий уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане добровольно переводят средства злоумышленникам или раскрывают третьим лицам банковские данные.
В 2022 г. мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения. С февраля прошлого года ЦБ начал блокировать такие ресурсы. За неполный год прекращена работа почти 2 000 страниц в соцсетях и нескольких десятков мобильных приложений, а общее количество направленных на блокировку ресурсов составило свыше 15 000.
За прошлый год ЦБ инициировал блокировку более 756 000 мошеннических телефонных номеров (более чем в четыре раза больше, чем годом ранее), говорится в сообщении. Это является максимальным показателем с начала применения такой практики в 2019 г. Судя по статистике ЦБ, регулятор стал больше обращать внимание на мошенников, использующих мобильные телефоны. Если количество заблокированных городских номеров выросло в 2022 г. на 75% (246 703), то мобильных почти в 13 раз до 507 467.
В прошлом году мошенники стали чаще использовать звонки через мессенджеры для хищения средств. Доля звонков клиентам ВТБ от мошенников через мессенджеры за 2022 г. увеличилась в пять раз до 55%, говорил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников. А в этом году мессенджеры станут основным каналом, через который будут действовать мошенники – доля звонков через них вырастет до 80%, прогнозируют в ВТБ.
ЦБ рекомендовал банкам временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом лицам, информация о которых содержится в базе ФинЦЕРТ. Это Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности Банка России. В информационном обмене с ним участвуют более 1000 организаций, в том числе все российские банки.
Среди других мер противодействия ЦБ рекомендует устанавливать гражданам самозапрет на выдачу кредитов. Согласно рекомендации, клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков говорил о планах закрепить рекомендацию регулятора законодательно. По его словам, депутаты могут внести законопроект уже в феврале.