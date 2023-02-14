Количество хищений денег у клиентов банков в 2022 году сократилось впервые за 7 лет

За прошлый год ЦБ инициировал блокировку более 756 000 мошеннических телефонных номеров (более чем в четыре раза больше, чем годом ранее), говорится в сообщении. Это является максимальным показателем с начала применения такой практики в 2019 г. Судя по статистике ЦБ, регулятор стал больше обращать внимание на мошенников, использующих мобильные телефоны. Если количество заблокированных городских номеров выросло в 2022 г. на 75% (246 703), то мобильных почти в 13 раз до 507 467.