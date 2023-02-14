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ВТБ сообщил о росте звонков мошенников в мессенджерах

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Каждый второй звонок злоумышленников совершается в мессенджерах, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на пресс-брифинге, пишет ТАСС.

«В начале 2022 г. доля таких звонков составляла менее 10% от общего числа телефонных атак, в декабре достигла 47%, а в начале февраля превысила 55%. По оценкам банка, к концу этого года восемь из десяти звонков злоумышленников будет приходиться на мессенджеры», – сказал Печатников.

Также он отметил, что в январе общее число телефонных атак на розничных клиентов ВТБ снизилось до 450 000 – на 20% по сравнению с декабрем 2022 г. Однако в феврале число таких случаев стало расти примерно на 20% ежедневно. Как уточнил Печатников, активность телефонных мошенников сдерживают ответственность сотовых операторов за случаи подмены номера и действие закона, обеспечивающего блокировку «серых» SIM-карт.

9 февраля ВТБ предупредил о появлении фейкового приложения в AppStore под названием «В Банк: Доступ Онлайн». В банке сообщили, что приложение было создано мошенниками для получения данных пользователей и вывода средств с их счетов. После появления фишингового приложения в AppStore, злоумышленники стали обзванивать клиентов от имени банка с предложением скачать его. Сейчас приложение уже недоступно для скачивания.

Ранее по теме: ВТБ предупредил о появлении фейкового банковского приложения в AppStore

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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