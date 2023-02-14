ВТБ сообщил о росте звонков мошенников в мессенджерах

9 февраля ВТБ предупредил о появлении фейкового приложения в AppStore под названием «В Банк: Доступ Онлайн». В банке сообщили, что приложение было создано мошенниками для получения данных пользователей и вывода средств с их счетов. После появления фишингового приложения в AppStore, злоумышленники стали обзванивать клиентов от имени банка с предложением скачать его. Сейчас приложение уже недоступно для скачивания.