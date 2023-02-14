ВТБ сообщил о росте звонков мошенников в мессенджерах
«В начале 2022 г. доля таких звонков составляла менее 10% от общего числа телефонных атак, в декабре достигла 47%, а в начале февраля превысила 55%. По оценкам банка, к концу этого года восемь из десяти звонков злоумышленников будет приходиться на мессенджеры», – сказал Печатников.
Также он отметил, что в январе общее число телефонных атак на розничных клиентов ВТБ снизилось до 450 000 – на 20% по сравнению с декабрем 2022 г. Однако в феврале число таких случаев стало расти примерно на 20% ежедневно. Как уточнил Печатников, активность телефонных мошенников сдерживают ответственность сотовых операторов за случаи подмены номера и действие закона, обеспечивающего блокировку «серых» SIM-карт.
9 февраля ВТБ предупредил о появлении фейкового приложения в AppStore под названием «В Банк: Доступ Онлайн». В банке сообщили, что приложение было создано мошенниками для получения данных пользователей и вывода средств с их счетов. После появления фишингового приложения в AppStore, злоумышленники стали обзванивать клиентов от имени банка с предложением скачать его. Сейчас приложение уже недоступно для скачивания.