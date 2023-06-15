Набиуллина назвала создание альтернативы карте «Мир» «устаревшим подходом»
«Я к конкуренции отношусь всегда хорошо, на мой взгляд, ее недостаточно, мы ее должны развивать. Звучало про конкурентов карты "Мир", это немного уже устаревший подход», – рассказала она.
Набиуллина пояснила, что сейчас разворачивается конкуренция не между отдельными картами, а между разными способами платежей.
«Есть СБП, есть собственные платёжные сервисы банков по QR-кодам, разные схемы», – добавила она.
По оценке председателя ЦБ, участники рынка должны сами просчитать, насколько создание дополнительных платежных средств или карт будет выгоднее по сравнению с развитием иных конкурентных сервисов.
«На мой взгляд, карта "Мир" нормально работает. С точки зрения опасений по поводу ценообразования, карта "Мир" не повышала тарифы после ухода международных платежных систем, и эти тарифы сами были ниже, чем у международных платежных систем, когда они работали на рынке», – добавила она.
Создание альтернативы платежной системе «Мир» и возникшая в результате конкуренция позволят придать «динамичное ускорение» развитию платежных инструментов в России, заявил 14 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он видит два сценария развития конкуренции. Первый из них – Национальная система платежных карт (НСПК) меняет свой статус и будет продана участникам рынка («как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками»). Во втором варианте появляется еще один рыночный игрок, чтобы «можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование».
Создать альтернативную платежную систему в конце мая предлагал и председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк. Таким образом, по его оценке, можно было бы решить «вопрос международных расчетов», ставший актуальным с введением антироссийских санкций.