Набиуллина назвала создание альтернативы карте «Мир» «устаревшим подходом»

Создание альтернативы платежной системе «Мир» и возникшая в результате конкуренция позволят придать «динамичное ускорение» развитию платежных инструментов в России, заявил 14 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он видит два сценария развития конкуренции. Первый из них – Национальная система платежных карт (НСПК) меняет свой статус и будет продана участникам рынка («как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками»). Во втором варианте появляется еще один рыночный игрок, чтобы «можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование».