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Набиуллина назвала создание альтернативы карте «Мир» «устаревшим подходом»

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не против создания участниками рынка конкурента карте «Мир», но это является уже несколько устаревшим подходом. Об этом она рассказала в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

«Я к конкуренции отношусь всегда хорошо, на мой взгляд, ее недостаточно, мы ее должны развивать. Звучало про конкурентов карты "Мир", это немного уже устаревший подход», – рассказала она.

Набиуллина пояснила, что сейчас разворачивается конкуренция не между отдельными картами, а между разными способами платежей.

«Есть СБП, есть собственные платёжные сервисы банков по QR-кодам, разные схемы», – добавила она.

По оценке председателя ЦБ, участники рынка должны сами просчитать, насколько создание дополнительных платежных средств или карт будет выгоднее по сравнению с развитием иных конкурентных сервисов.

«На мой взгляд, карта "Мир" нормально работает. С точки зрения опасений по поводу ценообразования, карта "Мир" не повышала тарифы после ухода международных платежных систем, и эти тарифы сами были ниже, чем у международных платежных систем, когда они работали на рынке», – добавила она.

Ранее по теме: Эксперты оценили возможность создания альтернативы платежной системе «Мир»

Создание альтернативы платежной системе «Мир» и возникшая в результате конкуренция позволят придать «динамичное ускорение» развитию платежных инструментов в России, заявил 14 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он видит два сценария развития конкуренции. Первый из них – Национальная система платежных карт (НСПК) меняет свой статус и будет продана участникам рынка («как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками»). Во втором варианте появляется еще один рыночный игрок, чтобы «можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование».

Создать альтернативную платежную систему в конце мая предлагал и председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк. Таким образом, по его оценке, можно было бы решить «вопрос международных расчетов», ставший актуальным с введением антироссийских санкций.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных