Эксперты оценили возможность создания альтернативы платежной системе «Мир»

Время для создания альтернативной платежной системы еще не пришло, сказал в разговоре с «Ведомостями» председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. По его мнению, попытка построить систему межбанковских платежей для трансграничных расчетов быстро приведет к санкциям против ключевых участников. При этом, если такие расчеты, хотя бы в дружественных валютах, сможет организовать уже санкционный банк, то другие участники проекта ему и не нужны, он легко заберет всех клиентов сам, считает он.