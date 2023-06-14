Эксперты оценили возможность создания альтернативы платежной системе «Мир»Конкурентный проект может ориентироваться на трансграничные операции, полагают участники рынка
Создание альтернативы платежной системе «Мир» и возникшая в результате конкуренция позволят придать «динамичное ускорение» развитию платежных инструментов в России, заявил 14 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф. Эта идея, по его словам, обсуждается участниками рынка. «Два всегда лучше, чем один», – сказал Греф в интервью РБК.
Конкретных планов по созданию второго оператора, альтернативного Национальной системе платежных карт (НСПК) – оператору карт «Мир», сейчас нет, подчеркнул он. Вряд ли это возможно «в рамках Сбербанка». «Механизмы созданы под одного игрока, поэтому установка о создании альтернативы должна идти со стороны государства», – указал Греф.
Он видит два сценария развития конкуренции. Первый из них – НСПК меняет свой статус и будет продана участникам рынка («как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками»). Во втором варианте появляется еще один рыночный игрок, чтобы «можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование».
При этом он отметил, что запуск новой системы – это «большая ответственность и шаг», требующий значительных инвестиций. «Когда мы поймем, что новая система даст конечному клиенту, какой альтернативный набор продуктов и сервисов сможет предложить, – тогда можно будет заняться этим вопросом в практической плоскости», – сказал Печатников.
Он уточнил, что НСПК справляется со своими задачами – в «критический момент» введения санкций карты «Мир» смогли практически полноценно заместить ушедшие с рынка Visa и MasterCard.
Создать альтернативную платежную систему в конце мая предлагал и председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк. Он пояснил, что таким образом можно было бы решить «вопрос международных расчетов», ставший актуальным с введением антироссийских санкций.
«Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический», – сказал Близнюк на съезде Ассоциации банков России. По его словам, высокая конкуренция положительно влияет на рынок.
Представитель ЦБ тогда же заявил «Ведомостям», что регулятор поддерживает идеи, направленные «на создание и развитие новых участников платежного рынка». Появление российских платежных систем будет способствовать развитию конкуренции на этом рынке и укреплению национальной платежной инфраструктуры, уточнил он.
Сделать действительно глобальную систему, сравнимую с платежной системой «Мир», одному банку будет достаточно сложно, отмечает заместитель председателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов, нужен консорциум банков. Кроме того, потребуются изменения законодательной базы, поскольку сегодня в законе о Национальной платежной системе предусмотрено лишь два вида систем – иностранные и НСПК, подчеркнул он. Павлов предполагает, что Центробанк может рассматривать создание альтернативной системы опционально — согласно ее задачам, она может быть ориентирована на внутренние или трансграничные переводы.
Попытки создания аналогичных систем уже предпринимались банками, но своих потребителей не нашли, рассказал «Ведомостям» директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс» Михаил Лейтес. Создание новой платежной системы влечет значительные трудозатраты на ее разработку, внедрение и поддержку, описывает он. Вместе с тем, чтобы к ней подключались новые участники – как банки, так и клиенты, и магазины, новая система должна быть экономически выгоднее, чем существующая. «С учетом того, что мир движется к цифровым деньгам и мгновенным платежам, будущее новой альтернативной платежной системы остается туманным», – считает Лейтес.
О необходимости очень серьезных вложений для формирования технологической базы и компетенций при создании альтернативы системе «Мир», с возможным долгим сроком окупаемости, говорит и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак. При этом с юридической и технологической точек зрения создание второй платежной системы в России – задача реальная и выполнимая, считает он.
«При ориентации на внешний рынок нужно учитывать риск наложения санкций и необходимость подстраиваться под специфику конкретной страны-партнера», – отмечает Козак. При работе на российском рынке следует понимать, что инициатива будет наименее интересна крупным банкам с собственной развитой инфраструктурой, так как большая часть их операций процессируется внутри их сети без участия платежных систем, пояснил он.
«До 2014 г. на российском рынке существовали платежные системы, работающие с банковскими картами, такие как Сберкарт, Union Card, Объединенная расчетная система (ОРС), однако в связи с отсутствием централизованного управления они не выдержали конкуренции с платежной системой «Мир», – говорит Козак.
Время для создания альтернативной платежной системы еще не пришло, сказал в разговоре с «Ведомостями» председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. По его мнению, попытка построить систему межбанковских платежей для трансграничных расчетов быстро приведет к санкциям против ключевых участников. При этом, если такие расчеты, хотя бы в дружественных валютах, сможет организовать уже санкционный банк, то другие участники проекта ему и не нужны, он легко заберет всех клиентов сам, считает он.
Скородумов отмечает, что в России уже существуют две платежные системы для физлиц – Система быстрых платежей (СБП) и «Мир». Это совершенно разные платформы, так как, например, членство в «Мир» для российских банков не обязательно (в отличие от СБП), подчеркнул он.
При этом СБП является явным конкурентом «Мир», так как сканирование QR-кода уже начинают заменять на считывание кода по NFC, а сайты интернет-магазинов давно предлагают на выбор ввод реквизитов карты и платеж по СБП. «То есть действия пользователя СБП становятся такими же, как при карточном платеже, просто у него нет физического пластика, что только удобнее», – говорит собеседник.
Весной 2022 г., после ухода из России Visa и Mastercard на фоне начала спецоперации России на Украине, НСПК стала оператором и банковских карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками. НСПК появилась в России в 2014 г., после введения в отношении РФ санкций из-за присоединения Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Эмиссия первых карт «Мир» началась в декабре 2015 г.
В марте в Банке России сообщили, что за 2022 г. количество выпущенных в России карт платежной системы «Мир» увеличилось на 60% и составило 182,3 млн.