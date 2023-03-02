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ЦБ: выпуск карт «Мир» в России вырос на 60%

Ведомости

За 2022 г. количество выпущенных в России карт платежной системы «Мир» составило 182,3 млн, увеличившись за год на 60%. Эта следует из презентации первого заместителя председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

В начале марта 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».

В конце января стало известно, что Mastercard потеряла в 2022 г. $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard уточняли, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал. Однако Mastercard учла прибыль в $37 млн, полученную компанией из-за сокращения обязательств в связи с приостановкой деятельности в стране. Согласно финансовой отчетности, чистая прибыль Mastercard за 2022 г. выросла на 14% до $9,9 млрд.

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В начале декабря 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на начальника управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Инну Соловьеву писали, что банки России выпустили к 1 октября 161 млн карт «Мир», что почти в полтора раза больше, чем год назад, когда к этому же месяцу было эмитировано 108,6 млн карт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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