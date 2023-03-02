ЦБ: выпуск карт «Мир» в России вырос на 60%

В конце января стало известно, что Mastercard потеряла в 2022 г. $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard уточняли, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал. Однако Mastercard учла прибыль в $37 млн, полученную компанией из-за сокращения обязательств в связи с приостановкой деятельности в стране. Согласно финансовой отчетности, чистая прибыль Mastercard за 2022 г. выросла на 14% до $9,9 млрд.