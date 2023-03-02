ЦБ: выпуск карт «Мир» в России вырос на 60%
За 2022 г. количество выпущенных в России карт платежной системы «Мир» составило 182,3 млн, увеличившись за год на 60%. Эта следует из презентации первого заместителя председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
В начале марта 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».
В конце января стало известно, что Mastercard потеряла в 2022 г. $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard уточняли, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал. Однако Mastercard учла прибыль в $37 млн, полученную компанией из-за сокращения обязательств в связи с приостановкой деятельности в стране. Согласно финансовой отчетности, чистая прибыль Mastercard за 2022 г. выросла на 14% до $9,9 млрд.
В начале декабря 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на начальника управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Инну Соловьеву писали, что банки России выпустили к 1 октября 161 млн карт «Мир», что почти в полтора раза больше, чем год назад, когда к этому же месяцу было эмитировано 108,6 млн карт.