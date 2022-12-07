Банки резко нарастили выпуск карт «Мир» в этом году

Российские банки выпустили к 1 октября 161 млн карт «Мир» – это почти в полтора раза больше, чем год назад, когда к этому же месяцу было эмитировано 108,6 млн карт. Об этом рассказала на минувшей неделе начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Инна Соловьева на юридической конференции Ассоциации банков России.