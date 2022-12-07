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Банки резко нарастили выпуск карт «Мир» в этом году

Они напечатали уже 161 млн карточек
Наталья Заруцкая
Резкий спрос на «Мир» банки фиксировали в конце февраля – марте / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские банки выпустили к 1 октября 161 млн карт «Мир» – это почти в полтора раза больше, чем год назад, когда к этому же месяцу было эмитировано 108,6 млн карт. Об этом рассказала на минувшей неделе начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Инна Соловьева на юридической конференции Ассоциации банков России.

Из-за ухода Visa и Mastercard темпы выпуска новых карт национальной платежной системы ускорились вдвое. За 2021 г. количество эмитированных карт выросло на 19,6% (113,6 млн). По итогам I квартала число карт «Мир» составляло 125 млн, писали «Известия». С учетом последних данных ЦБ, с апреля по октябрь (II и III кварталы) количество нового пластика увеличилось на 28,8%, или на 36 млн. Всего же рост за три квартала этого года составил 42% (+47,4 млн шт.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных