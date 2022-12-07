Банки резко нарастили выпуск карт «Мир» в этом году

Банки резко нарастили выпуск карт «Мир» в этом годуОни напечатали уже 161 млн карточек
Российские банки выпустили к 1 октября 161 млн карт «Мир» – это почти в полтора раза больше, чем год назад, когда к этому же месяцу было эмитировано 108,6 млн карт. Об этом рассказала на минувшей неделе начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Инна Соловьева на юридической конференции Ассоциации банков России.
Из-за ухода Visa и Mastercard темпы выпуска новых карт национальной платежной системы ускорились вдвое. За 2021 г. количество эмитированных карт выросло на 19,6% (113,6 млн). По итогам I квартала число карт «Мир» составляло 125 млн, писали «Известия». С учетом последних данных ЦБ, с апреля по октябрь (II и III кварталы) количество нового пластика увеличилось на 28,8%, или на 36 млн. Всего же рост за три квартала этого года составил 42% (+47,4 млн шт.).