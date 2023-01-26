Mastercard потеряла в 2022 году $30 млн из-за ухода из России
Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 г. $30 млн из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой отчетности за 2022 г.
«Чистый убыток до налогообложения за весь 2022 г. в $30 млн напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России», — говорится в отчете.
В Mastercard уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал. Однако Mastercard учла прибыль в $37 млн, полученную компанией из-за сокращения обязательств в связи с приостановкой деятельности в стране.
Согласно финансовой отчетности, чистая прибыль Mastercard за 2022 г. выросла на 14% до $9,9 млрд.
Сразу после начала спецоперации России на Украине системы Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Тогда под блокирующими санкциями оказались ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк и «ФК Открытие».
Уже 6 марта Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».