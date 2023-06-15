Силуанов заявил о подрыве доверия к расчетам в долларах и евро
«Это касается не только России и Китая — это касается и других стран, которые также все больше и больше начинают осуществлять расчеты в национальных валютах или в надежных валютах тех стран, в которых уверены», — акцентировал внимание министр.
Он считает, что все больше расчетов будет осуществляться в цифровых валютах. Также, по словам Силуанова, Россия запускает свой цифровой рубль, «который будет неподвластен никаким ограничениям».
В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тенденция отказа от доллара для расчетов в международной торговле носит необратимый характер. По оценке министра, США «серьезно подрубили сук, на котором они сидели», управляя мировой экономикой за счет доминирующей роли доллара. Введение санкций против России, считает Лавров, продемонстрировало другим странам необходимость прекращения зависимости от Запада.
В мае на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена «еще активнее» прикладывать усилия для «полноценного перехода на нацвалюты». Тогда же глава государства заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется.