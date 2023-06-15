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Финансы

Силуанов заявил о подрыве доверия к расчетам в долларах и евро

Ведомости

Уровень доверия к расчетам в долларах, евро или других валютах, которыми манипулируют западные страны, подорван из-за санкций и заморозки резервов, заявил в интервью RT Arabic на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов.

«Это касается не только России и Китая — это касается и других стран, которые также все больше и больше начинают осуществлять расчеты в национальных валютах или в надежных валютах тех стран, в которых уверены», — акцентировал внимание министр.

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Он считает, что все больше расчетов будет осуществляться в цифровых валютах. Также, по словам Силуанова, Россия запускает свой цифровой рубль, «который будет неподвластен никаким ограничениям».

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тенденция отказа от доллара для расчетов в международной торговле носит необратимый характер. По оценке министра, США «серьезно подрубили сук, на котором они сидели», управляя мировой экономикой за счет доминирующей роли доллара. Введение санкций против России, считает Лавров, продемонстрировало другим странам необходимость прекращения зависимости от Запада.

В мае на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена «еще активнее» прикладывать усилия для «полноценного перехода на нацвалюты». Тогда же глава государства заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных