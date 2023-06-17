ЕЦБ предупредил о рисках для евро в случае использования замороженных активов РФ

В конце марта газета Politico писала, что доход от инвестиций замороженных активов России, как ожидают в ЕК, составит 2,6%. По данным издания, полученную от инвестиций прибыль Евросоюз может направить на финансирование восстановления Украины. Шведский дипломат, возглавляющий спецгруппу для анализа условий использования замороженных активов РФ Андерс Анлид заявил газете, что в Европе согласились с тем, что их действия должны будут соответствовать нормам ЕС и международного права. При этом в случае прекращения действия антироссийских санкций владелец замороженных активов должен иметь возможность вернуть капитал, а также любые доходы, которые были согласованы в договоре. Однако, по мнению ЕК, прибыль сверх определенной суммы при этом может быть присвоена.