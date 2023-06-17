ЕЦБ предупредил о рисках для евро в случае использования замороженных активов РФ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) опасается, что использование процентов от замороженных в странах Евросоюза российских активов для помощи Украине может подорвать доверие к евро как к мировой валюте, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без других стран G7, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Сейчас официальные лица ЕС изучают способы использования части доходов от замороженных в Европе российских активов, средства хотят направить Киеву. По данным собеседников газеты, ЕЦБ сообщил Европейской комиссии (ЕК), что планы перенаправления выплат по облигациям послужат плохим сигналом для мировых рынков. Использование процентов от замороженных активов может побудить другие центральные банки, обладающие большими денежными резервами, «повернуться спиной» к евро, следует из проекта служебной записки Евросоюза, где описывается позиция ЕЦБ.
«Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличить стоимость финансирования для европейских государств и привести к диверсификации торговли», – говорится в документе.
В конце марта газета Politico писала, что доход от инвестиций замороженных активов России, как ожидают в ЕК, составит 2,6%. По данным издания, полученную от инвестиций прибыль Евросоюз может направить на финансирование восстановления Украины. Шведский дипломат, возглавляющий спецгруппу для анализа условий использования замороженных активов РФ Андерс Анлид заявил газете, что в Европе согласились с тем, что их действия должны будут соответствовать нормам ЕС и международного права. При этом в случае прекращения действия антироссийских санкций владелец замороженных активов должен иметь возможность вернуть капитал, а также любые доходы, которые были согласованы в договоре. Однако, по мнению ЕК, прибыль сверх определенной суммы при этом может быть присвоена.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По оценке российского министра финансов Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов – это около $300 млрд. В ЕК заявили, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Аналогично высказывался и сам президент Владимир Путин. Он отмечал, что воровство чужих активов никогда до добра не доводило – особенно тех, кто этим занимается.