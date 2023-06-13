ЕС может согласовать передачу замороженных активов РФ Украине в ближайшее время

«У нас были довольно длительные дискуссии [об использовании замороженных активов РФ] <...> теперь, я надеюсь, мы сможем вскоре выдвинуть идеи о том, как использовать хотя бы доходы от этих иммобилизованных активов», – сказал шведский дипломат, возглавляющий спецгруппу для анализа условий использования замороженных активов РФ Андерс Анлид. Уточняется, что сейчас ЕС первоначально рассматривает использования активов Банка России.