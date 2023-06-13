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Экономика

ЕС может согласовать передачу замороженных активов РФ Украине в ближайшее время

Ведомости

Европейский союз (ЕС) близок к согласованию плана передачи замороженный активов России для восстановления Украины, сообщил телеканал CNBC.

«У нас были довольно длительные дискуссии [об использовании замороженных активов РФ] <...> теперь, я надеюсь, мы сможем вскоре выдвинуть идеи о том, как использовать хотя бы доходы от этих иммобилизованных активов», – сказал шведский дипломат, возглавляющий спецгруппу для анализа условий использования замороженных активов РФ Андерс Анлид. Уточняется, что сейчас ЕС первоначально рассматривает использования активов Банка России.

В конце марта газета Politico писала, что доход от инвестиций замороженных активов России, как ожидают в Еврокомиссии (ЕК), составит 2,6%. По данным издания, полученную от инвестиций прибыль Евросоюз может направить на финансирование восстановления Украины. Тогда Анлид заявил газете, что в Европе согласились с тем, что их действия должны будут соответствовать нормам ЕС и международного права. 

При этом в случае прекращения действия антироссийских санкций владелец замороженных активов должен иметь возможность вернуть капитал, а также любые доходы, которые были согласованы в договоре. Однако, по мнению ЕК, прибыль сверх определенной суммы при этом может быть присвоена.

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После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По оценке российского министра финансов Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов – это около $300 млрд. В ЕК заявили, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Аналогично высказывался и сам президент Владимир Путин. Он отмечал, что воровство чужих активов никогда до добра не доводило – особенно тех, кто этим занимается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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