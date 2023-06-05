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Инвесторам предложили отсудить активы Euroclear «по закону Лугового»

Это может мотивировать европейские депозитарии разморозить активы россиян, полагают юристы
Артем Кульша
Решение российского суда о взыскании активов клиентов Euroclear и Clearstream может мотивировать регуляторов Бельгии и Люксембурга в ответ разблокировать средства россиян / ТАСС

Российская юридическая фирма NSP (специализируется в том числе на санкционных разбирательствах) объявила сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску в России против Euroclear и Clearstream, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Год назад международные депозитарии заблокировали ценные бумаги и деньги инвесторов из-за санкций против НРД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных