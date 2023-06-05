Инвесторам предложили отсудить активы Euroclear «по закону Лугового»

Российская юридическая фирма NSP (специализируется в том числе на санкционных разбирательствах) объявила сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску в России против Euroclear и Clearstream, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Год назад международные депозитарии заблокировали ценные бумаги и деньги инвесторов из-за санкций против НРД.