Райффайзенбанк запустил доставку дебетовых карт через постаматы
«В последней версии приложения "Райффайзен онлайн" нашим действующим клиентам (от 1 года и более) стала доступна доставка дебетовых карт через Boxberry и 5Post. Для этого при заказе карты достаточно выбрать «доставку в пункты выдачи / постаматы», – говорится в сообщении.
Для доставки можно выбрать любой из более чем 18 000 постаматов и пунктов выдачи, уточнили в Райффайзенбанке. Забрать карту клиент сможет как обычный интернет-заказ, введя код от ячейки или назвав его в пункте выдачи. Также есть возможность продлить срок хранения карты. Дебетовую карту доставят в специальном конверте без дополнительных маркировок и обозначений о содержимом.
«Заказ карты возможен к новому счету и действующему счету без карты», – добавили в Райффайзенбанке.
Прошлой осенью доставку бизнес-карт через постаматы запустил Альфа-банк.