Райффайзенбанк запустил доставку дебетовых карт через постаматы

Для доставки можно выбрать любой из более чем 18 000 постаматов и пунктов выдачи, уточнили в Райффайзенбанке. Забрать карту клиент сможет как обычный интернет-заказ, введя код от ячейки или назвав его в пункте выдачи. Также есть возможность продлить срок хранения карты. Дебетовую карту доставят в специальном конверте без дополнительных маркировок и обозначений о содержимом.