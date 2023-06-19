Газета
Финансы

Райффайзенбанк запустил доставку дебетовых карт через постаматы

Ведомости

У клиентов Райффайзенбанка, сотрудничающих с банком от года и более, появилась возможность получать дебетовые карты в постаматах и пунктах выдачи Boxberry и 5Post, сообщил Райффайзенбанк в своем Telegram-канале. Такая услуга предоставляется бесплатно.

«В последней версии приложения "Райффайзен онлайн" нашим действующим клиентам (от 1 года и более) стала доступна доставка дебетовых карт через Boxberry и 5Post. Для этого при заказе карты достаточно выбрать «доставку в пункты выдачи / постаматы», – говорится в сообщении.

Для доставки можно выбрать любой из более чем 18 000 постаматов и пунктов выдачи, уточнили в Райффайзенбанке. Забрать карту клиент сможет как обычный интернет-заказ, введя код от ячейки или назвав его в пункте выдачи. Также есть возможность продлить срок хранения карты. Дебетовую карту доставят в специальном конверте без дополнительных маркировок и обозначений о содержимом.

«Заказ карты возможен к новому счету и действующему счету без карты», – добавили в Райффайзенбанке.

Прошлой осенью доставку бизнес-карт через постаматы запустил Альфа-банк.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных