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Финансы

В МВД предложили разрешить блокировать счета кибермошенников без суда

Ведомости

МВД предложило замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничестве на срок до десяти дней без решения суда. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. 

В этот период следователь с согласия прокурора должен будет направить ходатайство о наложении ареста на средства со счета в суд либо отменить действие постановления о блокировке операций. При этом владелец счета сможет пользоваться другими деньгами на счетах. Он также сможет обжаловать решение о блокировке расходных операций. 

По данным МВД, в прошлом году было зафиксировано более 520 000 случаев кибермошенничества, их число за последние пять лет выросло втрое. При этом сейчас у полиции нет права приостановить операции на счетах без решения суда. 

В начале июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что активность кибермошенников остается на высоком уровне, хотя доля успешных атак снижается на фоне принимаемых мер. В частности, по данным ЦБ, российские банки в I квартале 2023 г. предотвратили хищения со счетов клиентов на 712 млрд руб. Тем не менее кибермошенники смогли похитить 4,5 млрд руб., проведя 252 100 операций без согласия клиентов. В отчете говорится, что большинство хищений были связаны с переводами с помощью онлайн-банкинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных