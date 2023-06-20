В МВД предложили разрешить блокировать счета кибермошенников без суда

В начале июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что активность кибермошенников остается на высоком уровне, хотя доля успешных атак снижается на фоне принимаемых мер. В частности, по данным ЦБ, российские банки в I квартале 2023 г. предотвратили хищения со счетов клиентов на 712 млрд руб. Тем не менее кибермошенники смогли похитить 4,5 млрд руб., проведя 252 100 операций без согласия клиентов. В отчете говорится, что большинство хищений были связаны с переводами с помощью онлайн-банкинга.