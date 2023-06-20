ВТБ сообщил о трехкратном росте переводов в дружественные страны

Как уточнили в банке, розничные клиенты совершили 85 000 переводов за рубеж в мягких валютах на 17,8 млрд руб. По прогнозам ВТБ, их число к концу 2023 г. вырастет еще втрое – до 250 000 переводов за границу. Наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном – на них приходится более 90% общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса. «В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет», – уточнили в ВТБ.