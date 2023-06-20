ВТБ сообщил о трехкратном росте переводов в дружественные страны
«Ежедневно банк проводит до 1000 трансграничных переводов, этот показатель также в три раза выше», – сообщили в ВТБ.
Как уточнили в банке, розничные клиенты совершили 85 000 переводов за рубеж в мягких валютах на 17,8 млрд руб. По прогнозам ВТБ, их число к концу 2023 г. вырастет еще втрое – до 250 000 переводов за границу. Наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном – на них приходится более 90% общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса. «В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет», – уточнили в ВТБ.
В этом году ВТБ намерен нарастить число направлений трансграничных переводов с 11 до 25 стран. «Если сегодня для перевода по реквизитам необходимо открыть текущий счет в национальной валюте и обменять ее, то вскоре клиенты смогут совершать транзакции за рубеж напрямую со своего рублевого счета», – добавили в банке.
Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщал, что банк запустит переводы в Турцию и Индию до конца 2023 г. Переводы в эти страны будут осуществляться в рупиях и лирах, аналогично другим транзакциям в другие страны.