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ВТБ сообщил о трехкратном росте переводов в дружественные страны

Ведомости

Розничные клиенты ВТБ с начала года совершили свыше 85 000 переводов за рубеж, что в три раза превышает результат аналогичного периода 2022 г., сообщила пресс-служба банка. Особо популярны операции с Беларусью и Казахстаном.

«Ежедневно банк проводит до 1000 трансграничных переводов, этот показатель также в три раза выше», – сообщили в ВТБ.

Как уточнили в банке, розничные клиенты совершили 85 000 переводов за рубеж в мягких валютах на 17,8 млрд руб. По прогнозам ВТБ, их число к концу 2023 г. вырастет еще втрое – до 250 000 переводов за границу. Наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном – на них приходится более 90% общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса. «В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет», – уточнили в ВТБ.

В этом году ВТБ намерен нарастить число направлений трансграничных переводов с 11 до 25 стран. «Если сегодня для перевода по реквизитам необходимо открыть текущий счет в национальной валюте и обменять ее, то вскоре клиенты смогут совершать транзакции за рубеж напрямую со своего рублевого счета», – добавили в банке.

Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщал, что банк запустит переводы в Турцию и Индию до конца 2023 г. Переводы в эти страны будут осуществляться в рупиях и лирах, аналогично другим транзакциям в другие страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных