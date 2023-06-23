«Коммерсантъ»: объем проблемной задолженности по кредиткам обновил исторический максимум
Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России резко увеличился в мае, достигнув рекордных 225 млрд руб., что составляет 12% от портфеля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».
В мае увеличение объема просрочки впервые с начала года обогнало по темпам роста портфель сегмента (+9% против +3,4%), составившего на 31 мая 1,87 трлн руб. В количественном выражении просрочка зафиксирована по 6% карт – максимум с октября 2022 г. Всего в мае банки выдали чуть больше 2,1 млн кредиток на 194,33 млрд руб. (в апреле – 2,1 млн карт на 194,08 млрд руб.).
Как отмечает издание, в 2023 г. рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдач. В среднем с начала года банки выдают по 2 млн карт в месяц по сравнению с 1,8 млн шт. в 2022 г. и 1,4 млн шт. – в 2021 г. По оценке гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, банки могут на фоне этой, новой для рынка, ситуации начать корректировать свои кредитные политики. «В первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс», – предположил он.
В то же время, в Росбанке и Промсвязьбанке (ПСБ) отметили стабильность структуры своих кредитных портфелей и отсутствие роста просрочек (издание при этом отмечает, что большинство опрошенных им банков проигнорировали запрос). Эксперты в разговоре с газетой отметили, что не ожидают ужесточения мер в этом сегменте, указывая на растущую потребительскую активность в сезон отпусков. По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, увеличение наиболее проблемных ссуд (с просрочкой 90+) связано с выявлением проблем по ранее выданным картам.
Как сообщил ранее ЦБ, в мае чистая прибыль российского банковского сектора составила 273 млрд руб., что почти на четверть выше результата апреля (224 млрд руб.). С начала текущего года сектор заработал 1,4 трлн руб. Прибыль данного сектора, поясняет ЦБ, поддержали меньшие отчисления в резервы и рост основных доходов на фоне расширения бизнеса. В то же время, как следует из материалов Банка России, доходы банков от валютной переоценки значительно снизились (с 82 млрд руб. в апреле до 16 млрд руб. в мае), поскольку курс рубля в мае практически не изменился.