«Коммерсантъ»: объем проблемной задолженности по кредиткам обновил исторический максимум

Как отмечает издание, в 2023 г. рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдач. В среднем с начала года банки выдают по 2 млн карт в месяц по сравнению с 1,8 млн шт. в 2022 г. и 1,4 млн шт. – в 2021 г. По оценке гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, банки могут на фоне этой, новой для рынка, ситуации начать корректировать свои кредитные политики. «В первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс», – предположил он.