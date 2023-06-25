Банк России: торги на Мосбирже 26 июня пройдут в режиме рабочего дня

24 июня на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в том числе в Москве. После этого Собянин сообщил, что 26 июня станет выходным днем для большинства жителей города «в целях минимизации рисков». Он также попросил граждан максимально воздержаться от поездок по городу, допустив перекрытие движения на отдельных дорогах. Все городские службы, подчеркнул Собянин, работают в режиме повышенной готовности.