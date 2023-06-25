Банк России: торги на Мосбирже 26 июня пройдут в режиме рабочего дня
Торги на Мосбирже 26 июня будут осуществляться в режиме обычного рабочего дня, сообщили в пресс-службе Банка России. 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил этот день выходным.
В сообщении пресс-службы говорится, что ЦБ исходит из того, что московские кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, обеспечивают бесперебойность работы на всем финансовом рынке России. Поэтому, несмотря на то что мэр Москвы Сергей Собянин 24 июня объявил 26 июня выходным днем, финорганизации должны выполнять свои функции.
«По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник, 26.06.2023, будут осуществляться по режиму обычного рабочего дня», – говорится в сообщении пресс-службы.
24 июня на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в том числе в Москве. После этого Собянин сообщил, что 26 июня станет выходным днем для большинства жителей города «в целях минимизации рисков». Он также попросил граждан максимально воздержаться от поездок по городу, допустив перекрытие движения на отдельных дорогах. Все городские службы, подчеркнул Собянин, работают в режиме повышенной готовности.