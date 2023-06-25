ВТБ запустит онлайн-банк во «Вконтакте» с 1 июля

С помощью онлайн-банка ВТБ в VK пользователь сможет проверить баланс карт и счетов, совершать повседневные финансовые операции и просматривать историю по ним. Время на проведение операций сократится в два раза по сравнению с интернет-банком. Вместе с тем с помощью сервиса можно будет быстро перевести деньги через Систему быстрых платежей (СБП), оплатить счета, добавленные в подписки ВТБ Онлайн (налоги, квитанции за ЖКХ, штрафы ГИБДД и др.) и пополнить баланс мобильного телефона. Отмечается, что безопасность использования сервиса в VK обеспечена двухэтапной авторизацией – в соцсети и в учетной записи онлайн-банка.