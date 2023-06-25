ВТБ запустит онлайн-банк во «Вконтакте» с 1 июля
В банке изданию сообщили, что для использования сервисов во «Вконтакте» пользователю нужно зайти в сообщество ВТБ в соцсети и начать диалог с ботом, затем нажать на кнопку «ВТБ Онлайн» и авторизоваться в системе. Там уточнили, на новой цифровой платформе «будет все то же самое», а вся конфиденциальная информация останется на серверах ВТБ.
В то же время бот ВТБ на запрос «Ведомостей» уточнил, что сейчас сервис в Telegram работает без ограничений.
«Мы уточнили у Роскомнадзора, можем ли использовать наш телеграм-банк и нужно ли скорректировать его работу. Если получим отрицательный ответ, прекратим поддержку телеграм-банка», – говорится в сообщении.
В конце апреля в банке заявили, что ВТБ собирается запустить полноценный онлайн-банк на платформе чат-ботов в VK. Тогда сообщалось, что с новым сервисом у клиентов появится возможность совершать свыше 80% повседневных финансовых операций, не покидая соцсеть «ВКонтакте». По прогнозу ВТБ, до конца года новым сервисом в VK смогут воспользоваться свыше 100 000 клиентов банка.
С помощью онлайн-банка ВТБ в VK пользователь сможет проверить баланс карт и счетов, совершать повседневные финансовые операции и просматривать историю по ним. Время на проведение операций сократится в два раза по сравнению с интернет-банком. Вместе с тем с помощью сервиса можно будет быстро перевести деньги через Систему быстрых платежей (СБП), оплатить счета, добавленные в подписки ВТБ Онлайн (налоги, квитанции за ЖКХ, штрафы ГИБДД и др.) и пополнить баланс мобильного телефона. Отмечается, что безопасность использования сервиса в VK обеспечена двухэтапной авторизацией – в соцсети и в учетной записи онлайн-банка.
1 марта Роскомнадзор обнародовал список иностранных мессенджеров, попадающих под вступивший в силу запрет использования при оказании финансовых услуг. Telegram был указан среди этих мессенджеров. Также в список вошли WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещенную в России Meta), Viber, Microsoft Teams, Snapchat, Discord и др. ВТБ заявил о готовности отказаться от онлайн-банка в Telegram.
Онлайн-банк в Telegram ВТБ запустил 19 января. Решение должно было стать альтернативой мобильному приложению, которое App Store и Google Play удалили со своих площадок. Клиентам доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП и пополнение счета мобильного телефона. Сервис доступен владельцам смартфонов операционных систем iOS и Android.