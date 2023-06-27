ЦБ, Минфин и Минпросвещения будут совместно повышать финансовую грамотность учащихся
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр просвещения Сергей Кравцов и министр финансов Антон Силуанов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности и образования, сообщила пресс-служба Банка России.
Соглашение перечисляет стратегические приоритеты работы трех ведомств по повышению уровня финансовых знаний учащихся школ и средних профессиональных учебных заведений, а также формированию у них рациональных установок в области финансов, инвестиций и цифровых финансовых услуг.
«Это позволит во взрослой жизни принимать взвешенные финансовые решения и противостоять мошенникам», – подчеркивает ЦБ.
Как отмечается, большое внимание будет уделяться постоянному повышению квалификации педагогов, экспертизе обучающих материалов и образовательных программ. Новым направлением станет разработка программ подготовки кадров для финансовой отрасли на базе среднего профессионального образования, обратил внимание регулятор.
Подписанное соглашение учитывает положения, которые войдут в разрабатываемую сейчас совместную Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения до 2030 г.
О подготовке этой стратегии на прошлой неделе рассказала Набиуллина. «Там теме волонтерства, волонтерского движения отводится значимая роль. Мы хотим, чтобы базовые навыки правильного (финансового) поведения людей стали естественными для граждан, стали частью общей культуры», – говорила она.