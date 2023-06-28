Газета
Финансы

UBS планирует сократить более половины сотрудников поглощенного Credit Suisse

Ведомости

Крупнейший швейцарский банк UBS Group AG планирует сократить свыше половины штата поглощенного им Credit Suisse Group AG, выяснил Bloomberg.

Всего в Credit Suisse, оказавшегося в марте на грани краха, работают около 45 000 человек. Сокращения пройдут в три этапа, первый из которых стартует уже в июле, сообщили источники Bloomberg. Последующие волны увольнений пройдут, скорее всего, в сентябре и ноябре. Как ожидается, сокращения коснутся банковских работников, трейдеров и вспомогательного персонала Credit Suisse в Лондоне, Нью-Йорке и в некоторых странах Азии.

В результате сделки по слиянию UBS и Credit Suisse образовалась гигантская банковская организация с балансом свыше $1,6 трлн, в котором работают до 120 000 человек по всему миру. UBS, отмечает Bloomberg, намерен в конечном счете сократить общую численность своего штата примерно на 35 000 человек, что позволит сэкономить порядка $6 млрд в ближайшие годы.

По оценке Bloomberg, сокращение персонала Credit Suisse ухудшит «и без того мрачный год» для соискателей в финансовом секторе по всему миру: ранее о масштабных сокращениях объявили также Morgan Stanley и Goldman Sachs. В UBS отказались комментировать информацию о сокращениях.

16 марта Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд). 25 мая Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние Credit Suisse и UBS. В комиссии добавили, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках Европейской экономической зоны.

Ранее по теме: В Швейцарии предложили сократить активы UBS

12 июня UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных