UBS планирует сократить более половины сотрудников поглощенного Credit Suisse
Крупнейший швейцарский банк UBS Group AG планирует сократить свыше половины штата поглощенного им Credit Suisse Group AG, выяснил Bloomberg.
Всего в Credit Suisse, оказавшегося в марте на грани краха, работают около 45 000 человек. Сокращения пройдут в три этапа, первый из которых стартует уже в июле, сообщили источники Bloomberg. Последующие волны увольнений пройдут, скорее всего, в сентябре и ноябре. Как ожидается, сокращения коснутся банковских работников, трейдеров и вспомогательного персонала Credit Suisse в Лондоне, Нью-Йорке и в некоторых странах Азии.
В результате сделки по слиянию UBS и Credit Suisse образовалась гигантская банковская организация с балансом свыше $1,6 трлн, в котором работают до 120 000 человек по всему миру. UBS, отмечает Bloomberg, намерен в конечном счете сократить общую численность своего штата примерно на 35 000 человек, что позволит сэкономить порядка $6 млрд в ближайшие годы.
По оценке Bloomberg, сокращение персонала Credit Suisse ухудшит «и без того мрачный год» для соискателей в финансовом секторе по всему миру: ранее о масштабных сокращениях объявили также Morgan Stanley и Goldman Sachs. В UBS отказались комментировать информацию о сокращениях.
16 марта Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд). 25 мая Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние Credit Suisse и UBS. В комиссии добавили, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках Европейской экономической зоны.
12 июня UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».