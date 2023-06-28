UBS планирует сократить более половины сотрудников поглощенного Credit Suisse

Всего в Credit Suisse, оказавшегося в марте на грани краха, работают около 45 000 человек. Сокращения пройдут в три этапа, первый из которых стартует уже в июле, сообщили источники Bloomberg. Последующие волны увольнений пройдут, скорее всего, в сентябре и ноябре. Как ожидается, сокращения коснутся банковских работников, трейдеров и вспомогательного персонала Credit Suisse в Лондоне, Нью-Йорке и в некоторых странах Азии.