Дума ввела до 2026 года мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов

Законопроект был внесен в Госдуму 1 февраля правительством. Авторы инициативы отмечали а пояснительной записке, что в соответствии с законом до 1 января 2026 г. действует переходный период, в течение которого будут урегулированы вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Кабмин также уверен, что мораторий не повлечет социально-экономических и финансовых последствий, в том числе для предпринимателей.