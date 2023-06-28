Дума ввела до 2026 года мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который вводит до 1 января 2026 г. мораторий на взыскание долгов с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В соответствии с документом, речь идет об обязательствах, возникших до 30 сентября 2022 г. у физлиц, постоянно проживавших на эту дату на территориях новых регионов.
Законопроект был внесен в Госдуму 1 февраля правительством. Авторы инициативы отмечали а пояснительной записке, что в соответствии с законом до 1 января 2026 г. действует переходный период, в течение которого будут урегулированы вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Кабмин также уверен, что мораторий не повлечет социально-экономических и финансовых последствий, в том числе для предпринимателей.
При этом мораторий не коснется долгов физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКХ, подчеркивает пресс-служба Госдумы.
В конце сентября 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.
Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.