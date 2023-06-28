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Финансы

Дума приняла закон об удаленной идентификации нерезидентов

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет российским банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг поручать иностранным финансовым организациям проводить идентификацию иностранных клиентов. 

Законопроект был внесен в марте этого года председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и зампредом Совфеда Николаем Журавлевым. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для устранения барьеров в расчетах с иностранцами, отмечается в пояснительной записке.

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Иностранные граждане, прибывшие в Россию в туристических, деловых или медицинских целях, из-за санкционной политики Запада и ухода иностранных платежных систем из РФ оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры, указывают авторы инициативы, и не могут оплачивать товары и услуги своими банковскими картами. Действующее же законодательство России требует обязательного личного присутствия клиента при открытии ему банковского счета, что зачастую сложно обеспечить «в текущей экономико-политической обстановке».

Принятый сегодня закон позволяет российским банкам, участникам рынка ценных бумаг, операторам инвестиционной платформы, управляющим компаниям инвестиционных фондов поручать иностранным финорганизациям «проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах».

Банк России в свою очередь наделяется правом запрещать банку или финорганизации поручать проведение такой идентификации. Правительство вместе с ЦБ и ФСБ также должны утвердить список государств, резидентам которых разрешено давать такое поручение. Если страна исключается из перечня, то российские организации должны будут в течение десяти дней с публикации соответствующего акта разорвать договор. Документом также исключается требование об обязательном присутствии иностранного клиента при открытии счета, если он был идентифицирован иностранной финорганизацией.

Закон также вводит обязательный контроль для операций с денежными средствами и имуществом на сумму от 50 000 руб., если они совершается по поручению иностранного клиента-физлица, и от 500 000 руб. – по поручению иностранного юрлица.

«В целом, предлагаемые изменения облегчат иностранным физическим и юридическим лицам доступ к российским банковским продуктам», – ожидают авторы инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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