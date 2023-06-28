Дума приняла закон об удаленной идентификации нерезидентов

Банк России в свою очередь наделяется правом запрещать банку или финорганизации поручать проведение такой идентификации. Правительство вместе с ЦБ и ФСБ также должны утвердить список государств, резидентам которых разрешено давать такое поручение. Если страна исключается из перечня, то российские организации должны будут в течение десяти дней с публикации соответствующего акта разорвать договор. Документом также исключается требование об обязательном присутствии иностранного клиента при открытии счета, если он был идентифицирован иностранной финорганизацией.