Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта прошлого года

На прошлой неделе, 24 июня, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». Например, в «Фора банке» в субботу доллар можно было приобрести за 101 руб., а европейскую валюту – за 115 руб. Позже банки начали снижать курсы валют, в частности, в ВТБ они составляли 94,5 руб. (за доллар) и 102,5 руб. (за евро).