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Финансы

Акционеры «Ютэйр» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Акционеры авиакомпании «Ютэйр» на годовом общем собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 г., следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Такую рекомендацию акционерам ранее дал наблюдательный совет компании.

«Распределить чистую прибыль ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» за 2022 г. согласно рекомендациям наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «Ютэйр». Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» за 2022 г. не начислять и не выплачивать», – говорится в сообщении.

По итогам 2021 г. авиаперевозчик также не выплачивал дивиденды. 

Ранее «Ведомости» писали, что авиакомпания «Ютэйр» вынуждена будет остановить до 30% своего вертолетного парка в 2023 г. при сохранении проблем с поставкой агрегатов и комплектующих. Об этом 18 мая заявил гендиректор компании Андрей Мартиросов на форуме HeliRussia-2023. В группу «Ютэйр» входит один из крупнейших вертолетных перевозчиков России – «Ютэйр – вертолетные услуги». В парке компании более 320 вертолетов, преимущественно семейства «Миля» (Ми-26, Ми-17, Ми-8Т) и Airbus Helicopters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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