Акционеры «Ютэйр» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год
Акционеры авиакомпании «Ютэйр» на годовом общем собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 г., следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Такую рекомендацию акционерам ранее дал наблюдательный совет компании.
По итогам 2021 г. авиаперевозчик также не выплачивал дивиденды.
Ранее «Ведомости» писали, что авиакомпания «Ютэйр» вынуждена будет остановить до 30% своего вертолетного парка в 2023 г. при сохранении проблем с поставкой агрегатов и комплектующих. Об этом 18 мая заявил гендиректор компании Андрей Мартиросов на форуме HeliRussia-2023. В группу «Ютэйр» входит один из крупнейших вертолетных перевозчиков России – «Ютэйр – вертолетные услуги». В парке компании более 320 вертолетов, преимущественно семейства «Миля» (Ми-26, Ми-17, Ми-8Т) и Airbus Helicopters.