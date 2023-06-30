Акционеры «Ютэйр» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ранее «Ведомости» писали, что авиакомпания «Ютэйр» вынуждена будет остановить до 30% своего вертолетного парка в 2023 г. при сохранении проблем с поставкой агрегатов и комплектующих. Об этом 18 мая заявил гендиректор компании Андрей Мартиросов на форуме HeliRussia-2023. В группу «Ютэйр» входит один из крупнейших вертолетных перевозчиков России – «Ютэйр – вертолетные услуги». В парке компании более 320 вертолетов, преимущественно семейства «Миля» (Ми-26, Ми-17, Ми-8Т) и Airbus Helicopters.