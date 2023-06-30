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Финансы

Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2022 год

Ведомости

Акционеры «Роснефти» на годовом общем собрании утвердили выплату финальных дивидендов за 2022 г. в размере 17,97 руб. на одну акцию, сообщила пресс-служба компании.

«Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть», в ходе которого было принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 г. в размере 17 руб. 97 коп. на одну размещенную акцию», – говорится в сообщении.

В «Роснефти» уточнили, что с учетом выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 г. суммарный дивиденд на акцию за прошлый год составит 38,36 руб., общая сумма на выплату – 406,5 млрд руб. «Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 г., относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», – добавили в компании.

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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в январе – марте 2023 г. на 45,5% к показателю IV квартала 2022 г. до 323 млрд руб. Выручка компании снизилась на 1,1% в квартальном выражении до 1,82 трлн руб. «Роснефть» поясняет падение показателя тем, что рублевая цена на российскую нефть сорта Urals сократилась на 8,2%, при этом в расчетах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдает приоритет платежам в рублях и валютах дружественных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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