Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2022 год
Акционеры «Роснефти» на годовом общем собрании утвердили выплату финальных дивидендов за 2022 г. в размере 17,97 руб. на одну акцию, сообщила пресс-служба компании.
«Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть», в ходе которого было принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 г. в размере 17 руб. 97 коп. на одну размещенную акцию», – говорится в сообщении.
В «Роснефти» уточнили, что с учетом выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 г. суммарный дивиденд на акцию за прошлый год составит 38,36 руб., общая сумма на выплату – 406,5 млрд руб. «Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 г., относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», – добавили в компании.
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в январе – марте 2023 г. на 45,5% к показателю IV квартала 2022 г. до 323 млрд руб. Выручка компании снизилась на 1,1% в квартальном выражении до 1,82 трлн руб. «Роснефть» поясняет падение показателя тем, что рублевая цена на российскую нефть сорта Urals сократилась на 8,2%, при этом в расчетах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдает приоритет платежам в рублях и валютах дружественных стран.