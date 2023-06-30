Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2022 год

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в январе – марте 2023 г. на 45,5% к показателю IV квартала 2022 г. до 323 млрд руб. Выручка компании снизилась на 1,1% в квартальном выражении до 1,82 трлн руб. «Роснефть» поясняет падение показателя тем, что рублевая цена на российскую нефть сорта Urals сократилась на 8,2%, при этом в расчетах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдает приоритет платежам в рублях и валютах дружественных стран.