Акции «Роснефти» подорожали на фоне сильной квартальной отчетности

Акции «Роснефти» подорожали на фоне сильной квартальной отчетностиКомпания показала прибыль на фоне роста налоговой нагрузки и слабой конъюнктуры рынка
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в январе – марте 2023 г. на 45,5% к показателю IV квартала 2022 г. до 323 млрд руб., сообщила компания 31 мая. Финансовые результаты за I квартал прошлого года она не публиковала.
Выручка компании снизилась на 1,1% в квартальном выражении до 1,82 трлн руб. «Роснефть» поясняет падение показателя тем, что рублевая цена на российскую нефть сорта Urals сократилась на 8,2%, при этом в расчетах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдает приоритет платежам в рублях и валютах дружественных стран.
Рост финансовых показателей «Роснефти» произошел, несмотря на увеличение налоговой нагрузки на отрасль при одновременном ухудшении конъюнктуры на мировом рынке нефти. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводит компания, пояснил, что на показатели работы за январь – март 2023 г. оказали влияние вступившие в силу в январе изменения в Налоговый кодекс (НК), эмбарго на нефтепродукты со стороны недружественных стран, введенное с февраля в дополнение к эмбарго на нефть, а также дополнительное ограничение добычи нефти в стране начиная с марта этого года.
Налоговые изменения, о которых говорит топ-менеджер, – это повышение с 1 января 2023 г. ряда налогов для нефтегазового сектора. В частности увеличена ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти в 2023–2025 гг. За счет повышения НДПИ на нефть правительство рассчитывало за три года дополнительно получить в бюджет 629 млрд руб.
Глобальная конъюнктура действительно не способствовала росту доходов. По данным Минфина, средняя экспортная цена Urals в январе – марте 2023 г. снизилась на 55% к уровню I квартала прошлого года до $48,92/барр. В 2022 г. средняя цена на нефть Urals составляла $76,09/барр. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова отмечает, что выручка «Роснефти» в I квартале ожидаемо сократилась, но всего на 1,1% по сравнению с последним кварталом 2022 г. при более существенном снижении рублевой цены нефти Urals.
При этом общая добыча углеводородов «Роснефти» в I квартале 2023 г. достигла 5,6 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, увеличившись на 1,3% квартал к кварталу. Добыча жидких углеводородов составила 4 млн барр./сутки, что на 0,8% выше уровня IV квартала 2022 г. Объем переработки нефти в РФ в I квартале 2023 г. составил 22,6 млн т. Глубина переработки увеличилась до 76%, выход светлых нефтепродуктов – до 57,1%. «Динамика цен на АЗС компании на внутреннем рынке сохраняется на уровне ниже темпов инфляции», – говорится в сообщении компании.
Ключевым фактором роста добычи стал проект «Сахалин-1», среднесуточная добыча на котором выросла в 1,8 раза квартал к кварталу, поясняет «Роснефть». В конце 2022 г. компания стала оператором проекта после ухода из него американской ExxonMobil. Среднесуточная добыча газа «Роснефтью» в январе – марте достигла 1,5 млн барр. н. э. в сутки, превысив показатель IV квартала 2022 г. на 2,7%. Доля газа в добыче углеводородов увеличилась до 27,6%.
Аналитики банка «Синара» отметили, что «Роснефть» продемонстрировала «жесткий контроль» над операционными и капитальными затратами. Благодаря большим объемам реализации нефтепродуктов и экспорта нефти по премиальным каналам уровень выручки компании оказался достаточно устойчивым, считают они.
По данным отчетности, операционные расходы «Роснефти» за I квартал сократились на 10% до 1,3 трлн руб. Операционная прибыль выросла на 35,9% до 488 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд руб. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%. Отношение чистый долг/EBITDA на конец квартала составило 1,3х в долларовом выражении, оставшись на уровне конца 2022 г.
Капитальные затраты в январе – марте составили 275 млрд руб., сократившись на 11,3% к предыдущему кварталу. Это в основном связано с сезонными факторами, поясняет компания. «Роснефть» отмечает, что продолжает работы по реализации флагманского проекта «Восток ойл». В частности, сейчас уже ведется опытно-промышленная разработка Пайяхского кластера и Ичемминского месторождения (началась в апреле 2023 г.), также продолжается обустройство магистрального нефтепровода Ванкор – Пайяха – бухта Север.
Операционные расходы на добычу у «Роснефти» в I квартале составляют менее $3/барр. нефтяного эквивалента, следует из сообщения компании. Это меньше, чем у добывающих компаний Персидского залива, где она традиционно считается одной из самых низких в мире (около $3/барр.). В 2022 г. за рубежом лидерами по себестоимости добычи были, в частности, французская TotalEnergies с $5,5/барр., британская BP с $6,1/барр. норвежская Equinor с $6,5/барр., бразильская Petrobras с $7,5/барр. В России низкую себестоимость показывала «Татнефть» – $3,9/барр. («Лукойл» и «Газпром нефть» не раскрывали отчетность за 2022 г.).
Сечин также напомнил, что в отчетном квартале «Роснефть» полностью выплатила промежуточные дивиденды (по итогам девяти месяцев 2022 г. – «Ведомости») на сумму более 216 млрд руб. А 30 мая совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2022 г. в размере 17,97 руб. на акцию. На их выплату планируется направить 190,4 млрд руб.
Аналитики Sber CIB Investment Research (корпоративно-инвестиционный блок «Сбера») в своем обзоре отметили, что прибыльность российских компаний нефтегазового сектора по итогам 2023 г. снизится на фоне падения цен на нефть и газ, а также из-за уменьшения маржи нефтепереработки. По оценке аналитиков «Сбера», «Роснефть» будет единственной российской нефтегазовой компанией, которая по итогам 2023 г. сможет сохранить высокую прибыль («Ведомости» писали об этом 29 мая).
Результаты «Роснефти» за I квартал аналитики оценили позитивно. Крылова отмечает, что отчетность компании существенно превзошла ожидания рынка, замечая, что «даже в условиях санкционного давления «Роснефть» показывает рекордные результаты». Аналитик ожидает, что при сохранении такой тенденции дивидендная база 2023 г. будет выше, чем в 2022 г., а вклад I квартала 2023 г. в будущие дивиденды уже составил 15,2 руб. на акцию.
Говоря о добыче «Роснефти», Крылова отметила, что соглашение о добровольном сокращении добычи нефти, которое приняли восемь стран ОПЕК+ и Россия, может начать негативно влиять на производственные показатели компании со II квартала 2023 г. Это может быть частично компенсировано ростом добычи газа, считает она.
Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию финансовых результатов компании. К 22.30 мск на Московской бирже акции «Роснефти» росли более чем на 3,5% к предыдущей торговой сессии почти до 450 руб. за бумагу. Капитализация компании увеличилась почти до 4,78 трлн руб.