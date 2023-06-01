Акции «Роснефти» подорожали на фоне сильной квартальной отчетности

Операционные расходы на добычу у «Роснефти» в I квартале составляют менее $3/барр. нефтяного эквивалента, следует из сообщения компании. Это меньше, чем у добывающих компаний Персидского залива, где она традиционно считается одной из самых низких в мире (около $3/барр.). В 2022 г. за рубежом лидерами по себестоимости добычи были, в частности, французская TotalEnergies с $5,5/барр., британская BP с $6,1/барр. норвежская Equinor с $6,5/барр., бразильская Petrobras с $7,5/барр. В России низкую себестоимость показывала «Татнефть» – $3,9/барр. («Лукойл» и «Газпром нефть» не раскрывали отчетность за 2022 г.).